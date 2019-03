V Madridu se sprašujejo: 'Kaj bi bilo, če bi Zidane ...'

V španski prestolnici se zdaj (upravičeno) sprašujejo, kaj bi bilo, če bi sloviti Francoz Zinedine Zidane nadaljeval svoje delo na klopi Reala po tretjem zaporednem slavju v ligi prvakov. Vratar Keylor Navas , levi bočni branilec Marcelo in vezist Isco so po daljšem obdobju znova dobili priložnost za igro od prve minute, pa tudi sproščenost v sami igri ter prav tako 'prebujeni' Gareth Bale – strelec drugega zadetka za 13-kratne evropske klubske prvake na tekmi s Celto – so delovali povsem drugače kot pod vodstvom nekdanjega trenerja Santiaga Solarija . Zidane sicer ni skrival zadovoljstva po zmagi z 2 : 0, a se zaveda, da ga z varovanci v prihodnjih dneh in tednih čaka še veliko dela.

"V tem trenutku razmišljam zgolj o zaključku te sezone. Videl sem kar nekaj pozitivnih stvari, toda imamo še ogromno prostora za napredek. Zdaj sledi reprezentančni premor, ki ga bomo skušali maksimalno izkoristiti za ustrezno regeneracijo in pripravo za prihajajoče preizkušnje. Upam, da bomo napredovali iz tekme v tekmo," je dejal legendarni 'Zizou', ki je bil deležen tudi vprašanj o določenih spremembah v začetni enajsterici moštva v primerjavi s predhodnimi tekmami. "Če me sprašujete o Navasu, Iscu in Marcelu, je moj odgovor preprost: nihče ne sme pozabiti, kaj so ti fantje storili ne tako daleč nazaj za ta klub. Bili so ključni posamezniki v pohodu na vse osvojene lovorike v zadnjih letih. Jasno je, da zelo resno računam tudi na Thibauta Courtoisa in Reguilona, a pri meni so v prednosti Navas, Isco in Marcelo. Pomembno je imeti širino za zaključek naporne sezone," je bil odločen Zidane.



Ob koncu je moral konkretneje pojasniti spremembo med vratnicama, kjer je nedotakljivega Courtoisa zamenjal izkušenejši Kostaričan. "Kot sem že dejal, Courtois je nedvomno odličen vratar, a pri meni je v prednosti Navas, ki je prav tako izjemen čuvaj mreže. V vmesnem času, ko me ni bilo na klopi, je bil povsem odmaknjen od začetne enajsterice, čeprav menim, da si Keylor zasluži večjo minutažo. Za Marcela in Isca velja podobno kot za Navasa. Na razpolago želim imeti najboljše nogometaše, med katere spadata tudi omenjena Courtois in Reguilon," je poudaril 46-letni povratnik na trenersko klop kraljevega kluba.