V Madridu so zadovoljni, Barca pa nad glavno tarčo obupuje

Po tem, ko se Real Madrid ni odločil za nakup mladega Lenyja Yora, slednji se je nato iz Lilla preselil v Manchester United, so v španski prestolnici odločeni, da za nogometaša na položaju centralnega branilca ne bodo segli globoko v žep. Če bodo koga pripeljali, bo to nekdo, ki se je na vrhunskem nivoju že dokazal in bo prišel za majhen znesek. Največ je govora o Aymericu Laportu, za katerim je izjemno evropsko prvenstvo s Španijo, problem pa predstavlja njegov klub Al Nasr, ki ga je lani pripeljal za 27 milijonov evrov in se mu kar tako nedvomno ne bo želel odreči.