V Madridu že našli zamenjavo za Modrića

AS: To je novi Real Madrid

"Zadovoljen sem v Liverpoolu in ne čutim želje, da bi to okolje menjal. Imam ogromno spoštovanja za ostale klube, a ne bi bilo prav, če bi govoril o njih. Berem novice in slišim govorice. Pomembna je sedanjost. Tudi če bi si me nekdo želel, bi verjetno izgubil zanimanje po prvi slabši tekmi," je zelo skromno pojasnil Alexis Mac Allister.