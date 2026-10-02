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Nogomet

Saga se nadaljuje: City zavrača obtožbe in gre v boj na sodišče

Manchester, 02. 10. 2026 15.06 pred 21 minutami 2 min branja 1

Avtor:
STA
Etihad

Nogometni klub Manchester City je uradno vložil pritožbo zoper odločitev neodvisne komisije, ki je sinjemodre spoznala za krivega v 114 od 115 točk obtožnice zaradi kršenja finančnih pravil angleške prve lige, poročajo mediji.

V izjavi na spletni strani kluba piše: "Nogometni klub Manchester City potrjuje, da je v četrtek, 1. oktobra, ob 19. uri vložil obsežno pritožbo zoper mnenje komisije Premier lige v zvezi z disciplinskim postopkom te lige." S tem dejanjem klub jasno sporoča, da ne sprejema ne krivde ne kazni. Klub je ostro zavrnil vse obtožbe in razsodbo označil za "zaroto proti njemu".

V uradni izjavi so v klubu poudarili, da so popolnoma nedolžni in da odločitev komisije vsebuje "vsebinske, pravne in dejanske napake", hkrati pa trdijo, da razpolagajo z neizpodbitnimi dokazi v svoj prid. O pritožbi bo zdaj odločal povsem nov, tričlanski pritožbeni senat. Podobno kot pri v primerih Evertona in Nottingham Foresta se bo ta postopek odvil, preden bodo uradno potrjene in izrečene končne sankcije.

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Končna odločitev o kaznih bo sprejeta po ločenem zaslišanju. Če pritožba Cityja ne bo uspešna, klubu grozijo izjemno hude sankcije, med katerimi se najpogosteje omenjajo odvzem velikega števila prvenstvenih točk, odvzem preteklih naslovov, večletna prepoved registracije novih nogometašev, plačilo globe v višini več sto milijonov evrov ter celo izključitev iz prvenstva premier league

Vrednost finančnih mahinacij, s katerimi je Manchester City umetno napihoval svoje prihodke in skrival dejanske stroške pred regulatorji, znaša več kot milijardo evrov (natančneje okoli 900 milijonov britanskih funtov oziroma 1,05 milijarde evrov). Neodvisna komisija je po dolgoletni preiskavi ugotovila, da je klub med sezonama 2009/10 in 2017/18 sistematično kršil finančna pravila s pomočjo navideznih sponzorskih pogodb.

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Skupni zabeleženi prihodki od sponzorstev so v tem obdobju znašali skoraj 950 milijonov funtov, vendar so sponzorji dejansko plačali le dobrih 119 milijonov funtov. Razliko v višini 830 milijonov funtov so neposredno iz žepov vplačali arabski lastniki kluba prek krovnega podjetja ADUG. Poleg tega je klub prikril še za več milijonov evrov stroškov s tajnimi pogodbami za igralce in trenerje prek slamnatih podjetij v davčnih oazah.

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manchester city pritožba obtožbe

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Virtom
02. 10. 2026 15.27
Nič ne bo pomagalo. Heh. Man city po odšel v 5. ligo in bo imel prepoved nakupov za min. 5 let. Guardiola pa bo izgubil vso svojo kredibilnost. Bogi so si pri barci 1. Negreira, sedaj pa še dokaz, da je Guardiola goljuf😂. Ne bi bil v njihovi koži😂😂😂😂
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