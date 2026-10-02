Saga se nadaljuje: City zavrača obtožbe in gre v boj na sodišče

V izjavi na spletni strani kluba piše: "Nogometni klub Manchester City potrjuje, da je v četrtek, 1. oktobra, ob 19. uri vložil obsežno pritožbo zoper mnenje komisije Premier lige v zvezi z disciplinskim postopkom te lige." S tem dejanjem klub jasno sporoča, da ne sprejema ne krivde ne kazni. Klub je ostro zavrnil vse obtožbe in razsodbo označil za "zaroto proti njemu".

V uradni izjavi so v klubu poudarili, da so popolnoma nedolžni in da odločitev komisije vsebuje "vsebinske, pravne in dejanske napake", hkrati pa trdijo, da razpolagajo z neizpodbitnimi dokazi v svoj prid. O pritožbi bo zdaj odločal povsem nov, tričlanski pritožbeni senat. Podobno kot pri v primerih Evertona in Nottingham Foresta se bo ta postopek odvil, preden bodo uradno potrjene in izrečene končne sankcije.