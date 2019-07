V Manchestru dogaja: PSG pomotoma poslal dres Herrere v prodajo, De Gea na pragu povišice

Rdeči vragi si na vso moč trdijo zadržati Davida de Geo v svojih vrstah. Špancu so tako ponudili mamljivo ponudbo, z novo pogodbo naj bi postal najbolje plačani vratar na svetu. Iz Manchestra pa se v Pariz (očitno) seli Ander Herrera, vezistov dres se je po pomoti že znašel v spletni trgovini PSG.

Navijači rdečih vragov so v sredo z razočaranjem pogledovali v ekran. PSG je namreč na svoji spletni strani po pomoti objavil dres Anderja Herrere, ko so Francozi zmoto opazili, pa so dres tudi hitro odstranili. Znano je, da bo Španec v poletnem prestopnem roku našel novega delodajalca potem, ko se mu je iztekla pogodba na Old Traffordu, vendar ni jasno, čigav dres bo oblekel v prihodnji sezoni.

Vse pogostejše so špekulacije o prestopu v PSG, ki so ob zadnjem spodrsljaju kluba postale še glasnejše. Herrera se je sicer že pred časom s težkim srcem poslovil od navijačev Manchester Uniteda, s katerimi je v šestih letih spletel prav posebno vez. "V mojem srcu je rdeča barva, to sem začutil že v trenutku, ko sem prvič oblekel dres Uniteda,"je v čustvenem sporočilu pred mesecem dni oznanil Španec, ki naj bi odšel zaradi nesporazumov s klubom.

Dres Uniteda s številko 21 bo v prihodnji sezoni nosil Daniel James, poletna pridobitev Uniteda. FOTO: AP