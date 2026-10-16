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Nogomet

V Manchestru vre: rdeči vragi odpovedali večerjo, tenzije naraščajo

Manchester, 16. 10. 2026 13.00 pred 38 minutami 2 min branja 2

Avtor:
Lu.M
Lisandro Martinez

Torkov poraz Manchester Uniteda proti madridskemu Atleticu je očitno sodu izbil dno. Po tekmi se je oglasil Lisandro Martinez, ki je dodobra okaral vodstvo kluba, Argentinčeve besede pa so na Otoku zanetile pravi plaz govoric, ki so ugibale o stanju duha v slačilnici rdečih vragov. Da situacija ni rožnata, govori tudi dejstvo, da je ekipa odpovedala načrtovano večerjo.

Barka Manchester Uniteda tone vse globlje in globlje. Rdeči vragi so v sezono krenili zelo slabo in se znova znašli v začaranem krogu, v katerem tičijo vse od odhoda legendarnega Alexa Fergusona. Vse glasnejše so govorice o tem, da bi se znal kaj kmalu posloviti aktualni trener Michael Carrick, ki je ekipo prevzel lani in do konca minule sezone opravil zelo spoštljivo delo.

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A nekdanjemu odličnemu vezistu sekira še zdaleč ni padla v med. Poleti so v Manchester sicer prišle določene okrepitve, a več kot očitno ne bodo zadostovale, da bi se trikratni evropski prvaki vrnili na pota stare slave. To je dodobra razburilo branilca Lisandra Martineza, ki je po porazu z madridskim Atleticom pred sedmo silo pral "umazano perilo" in vodstvu kluba očital premalo angažiranosti in zavzemanja za dobrobit ekipe. Besede Argentinca so sicer padle na marsikatera poslušna ušesa navijačev, ki jim gre delo uprave zelo v nos, a se je Martinez za svoj izpad kmalu opravičil.

Da pa je stanje duha v Manchestru izredno turobno, kažejo tudi informacije, do katerih se je dokopal britanski časnik The Sun, ki govorijo, da so rdeči vragi po porazu v Madridu odpovedali skupno večerjo, ki je bila vnaprej načrtovana. Za to odločitev je bila deloma zaslužna tudi javna predstava argentinskega branilca, ki naj bi bil v zakulisju že dolgo časa nezadovoljen s stanjem v klubu. Kocka je padla, ko je proti Atletom na položaju levega bočnega branilca začel mladi Ayden Heaven, saj rdeči vragi na tem položaju več kot očitno krvavo potrebujejo okrepitve, a so moledovanja navijačev in očitno tudi igralcev padla na gluha ušesa športnega direktorja Jasona Wilcoxa.

Lisandro Martinez proti Atleticu
Lisandro Martinez proti Atleticu
FOTO: Profimedia

Na dan pa so prišla tudi namigovanja, da se številni igralci Uniteda v slačilnici ne počutijo najbolje. Po poročanju otoškega medija The Athletic nogometaši pogrešajo osebnosti, ki bi pokazale nekaj vodstvenih sposobnosti in bi ekipo skupaj potegnile iz tega brezna. Martinez je bil za svoj izpad "nagrajen" s finančno kaznijo, za besede pa se je že zdavnaj opravičil. A nekaj je jasno: v Manchestru vre, tenzije so vse ostrejše in vodstvo kluba si ne bo moglo več dolgo časa zatiskati oči. Le vprašamo se lahko, v kakšen klub se bo po poškodbi vrnil naš Benjamin Šeško.

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Luigi Taveri II.
16. 10. 2026 13.34
Samo Ronaldo bi jim še naredil jedilnik pa bi lahko šlo vse v zrak
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0 0
ptuj.si
16. 10. 2026 13.23
Šeško je poškodovan.
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