V Manchestru vre: rdeči vragi odpovedali večerjo, tenzije naraščajo

Barka Manchester Uniteda tone vse globlje in globlje. Rdeči vragi so v sezono krenili zelo slabo in se znova znašli v začaranem krogu, v katerem tičijo vse od odhoda legendarnega Alexa Fergusona . Vse glasnejše so govorice o tem, da bi se znal kaj kmalu posloviti aktualni trener Michael Carrick , ki je ekipo prevzel lani in do konca minule sezone opravil zelo spoštljivo delo.

A nekdanjemu odličnemu vezistu sekira še zdaleč ni padla v med. Poleti so v Manchester sicer prišle določene okrepitve, a več kot očitno ne bodo zadostovale, da bi se trikratni evropski prvaki vrnili na pota stare slave. To je dodobra razburilo branilca Lisandra Martineza, ki je po porazu z madridskim Atleticom pred sedmo silo pral "umazano perilo" in vodstvu kluba očital premalo angažiranosti in zavzemanja za dobrobit ekipe. Besede Argentinca so sicer padle na marsikatera poslušna ušesa navijačev, ki jim gre delo uprave zelo v nos, a se je Martinez za svoj izpad kmalu opravičil.

Da pa je stanje duha v Manchestru izredno turobno, kažejo tudi informacije, do katerih se je dokopal britanski časnik The Sun, ki govorijo, da so rdeči vragi po porazu v Madridu odpovedali skupno večerjo, ki je bila vnaprej načrtovana. Za to odločitev je bila deloma zaslužna tudi javna predstava argentinskega branilca, ki naj bi bil v zakulisju že dolgo časa nezadovoljen s stanjem v klubu. Kocka je padla, ko je proti Atletom na položaju levega bočnega branilca začel mladi Ayden Heaven, saj rdeči vragi na tem položaju več kot očitno krvavo potrebujejo okrepitve, a so moledovanja navijačev in očitno tudi igralcev padla na gluha ušesa športnega direktorja Jasona Wilcoxa.