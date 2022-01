V Mariboru novinec švedski branilec, v Ljubljani hrvaški vratar

Ivan Banić je kariero začel pri Junaku iz Sinja, a se je že v mladih letih preselil v mladinski pogon bližnjega Hajduka. Kot posojen nogometaš se je v nadaljevanju kariere kalil pri klubih Primorac 1929 in Hrvace, v svoji karieri je igral tudi za Imotski, Split, Dugopolje in Rudeš. Nazadnje je nosil dres hrvaške Gorice, od koder se je tudi preselil k Olimpiji.

Gre za 27-letnega čuvaja mreže, ki se je z zeleno-belimi dogovoril za posojo do konca koledarskega leta 2022. Olimpija si je ob tem zagotovila tudi možnost odkupa, so zapisali na spletni strani.

"Ker obstaja možnost, da Robert Voloder ne bo ostal z nami v nadaljevanju sezone, smo se morali odzvati. Iskali smo nekoga, ki bi z izkušnjami, predvsem pa s stanovitnostjo v igri pomenil okrepitev na štoperskem položaju. Max Watson je v zahtevni švedski ligi redno igral in tudi značajsko ustreza našim merilom. V njegovem primeru je šlo za trenutek, ki ga je bilo vredno izkoristiti," je prvo okrepitev Mariborčanov v zimskem prestopnem roku predstavil športni direktor Marko Šuler.

Watson je nazadnje igral za švedski Mjällby. V zadnjih dveh sezonah je odigral 50 tekem v prvoligaški konkurenci, po izteku pogodbe pa je v Ljudski vrt prišel kot prost igralec. Pred prihodom v Mjällby je igral še za Jönköpings in Norrby v švedski drugi ligi.

"Prvi vtisi so odlični. Vem, kam prihajam. Priložnost, da pridem v klub, ki se bori za vrh lestvice in omogoča možnost igranja v evropskem pokalnem tekmovanju, je zame pomenila pravšnji izziv. Prepričal me je ambiciozen projekt, ob prihodu sem se le še dodatno prepričal o podobi kluba na visoki organizacijski ravni in z nestrpnostjo pričakujem začetek nove zgodbe," je po podpisu pogodbe za mariborsko spletno stran dejal prvi Šved, ki bo oblekel dres vijoličastih. Moštvu se bo pridružil že na današnjem treningu.

Klub se je sicer danes sporazumno razšel s črnogorskim osrednjim branilcem Iljo Martinovićem, so zapisali na družbenih omrežjih. Za Mariborčane je po prihodu iz Aluminija v zadnjem letu in pol zbral 32 nastopov in dosegel tri zadetke.