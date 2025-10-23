V Mariboru izgubljajo potrpljenje s turškimi vlagatelji

To se je izkazalo za strel v prazno. 36-letnik je zdržal vsega sedem tekem, pri čemer je ekspresno izpadel na prvi stopnički evropskih kvalifikacij. Začasno ga je nadomestil preverjeni gasilec požarov v Ljudskem vrtu Radovan Karanović , nato pa je prišel nekdanji trener Rijeke Radomir Đalović .

Lansko sezono je na klopi Maribora sklenil Boštjan Cesar . Večina navijačev se je strinjala, da je pod njegovo taktirko prišlo do nekaterih izboljšav, za kar pa se turški vlagatelji niso zmenili, saj so pred začetkom sezone 2025/2026 ustoličili svojega rojaka Tugberka Tanrivermisa .

Po bizarnem razpletu dogodkov se je hrvaški strokovnjak sam poslovil po vsega treh tekmah, sodu je dno izbil incident s treninga, ko sta se sprla in tudi fizično obračunala Benjamin Tetteh in Omar Rekik.

Kot zadnji je na vročo trenersko klop v Ljudskem vrtu sedel Sarajevčan Feđa Dudić, pod čigar taktirko je Maribor premagal Domžale in nazadnje kljub solidni predstavi izgubil s Koprom in tako zapravil priložnost za skok na drugo mesto lestvice.

Trenutno je četrti in za vodilnim Celjem zaostaja že 12 točk. Glede na formo, ki jo letos kažejo še neporaženi nogometaši iz mesta grofov, je povsem na mestu vprašanje, ali je zaostanek Mariborčanov že prevelik, da bi se vrnili v boj za naslov.

Rezultati pa še zdaleč niso edino, kar gre očitati turškim vlagateljem v klub. Navijače v oči bode, da je bilo trgovanje v poletnem prestopnem roku brez prave vizije. Na kup so bili pripeljani številni tujci, ki sicer premorejo zavidljive nogometne renomeje, a so daleč od svojih najboljših dni.

Na njihov račun pa vse manj priložnosti dobivajo doma vzgojeni igralci, katerih prodaja je pod vodstvom Zlatka Zahovića jamčila svetlo prihodnost kluba. Trenutno se ta zdi vse prej kot svetla ...