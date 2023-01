'V Mariboru se nogometaš počuti najbolje, V Olimpiji se sooča s težavami'

V novi epizodi spletne pogovorne oddaje Fuzbal! smo gostili nekdanjega branilca Maribora in ljubljanske Olimpije Denisa Šmeja, ki se je v več kot uro dolgem pogovoru razgovoril o obeh slovenskih rivalih, svojih poškodbah, trenerjih, novem poklicu in največjih evropskih klubih.

Igral za oba, osvojil vse Pri vsega 28 letih je Velenjčan Denis Šme zaključil svojo športno pot. Kljub ponudbam slovenskih prvoligašev je zadnji del kariere preživel v nižjih avstrijskih ligah, poleti pa dokončno sprejel odločitev, da kopačke obesi na klin. Za njim je kariera, od katere so mnogi pričakovali več, Šmeju so po preboju na veliko sceno in selitvi v tedaj evropski Maribor ponagajale poškodbe. Kljub temu mu je uspelo nekaj, kar se zgodi le redkim. Oblekel je dres obeh največjih slovenskih klubov. Najprej je bil namreč 4 leta pri vijoličastih, vmes tudi na posoji pri Aluminiju, leta 2019 pa se je preselil v prestolnico in oblekel zeleni dres, v katerem je ostal 2 sezoni.

icon-expand Denis Šme v novem Fuzbalu! FOTO: 24UR

V svoji karieri je osvojil 2 naslova državnega prvaka in naslov pokalnega zmagovalca. Z Mariborom je bil tudi del zgodbe v Ligi prvakov. Danes pravi: "V Mariboru se nogometaš počuti najbolje, ukvarjaš se samo z nogometom." A nekaj romantike je našel tudi v svojem obdobju pri Olimpiji, kjer je bilo, podobno kot danes, v klubu in okoli njega obilo motečih dejavnikov: "Hadžo (Safet Hadžić, op. p.) in Goran Stanković sta bila kot naša soigralca, vsi smo se soočali z enakimi težavami." Težav z navijači ni imel, v Mariboru so razumeli njegove težave. Zaigral je na petih večnih derbijih v obeh dresih skupaj.

icon-expand Jan Lukač je v Fuzbalu! tokrat govoril z nekdanjim nogometašem Olimpije in Maribora FOTO: 24UR