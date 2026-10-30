V Mariboru se obeta peklensko vzdušje: Želimo se oddolžiti navijačem

Žan Karničnik bo prvič v karieri deležen domačega večnega derbija v mestu ob Dravi. Izkušeni bočni branilec se zaveda pomembnosti srečanja, ki bo na tribune Ljudskega vrta znova privabil ogromno ljudi. Nekdanji član Celja in Mure se želi oddolžiti navijačem 16-kratnih slovenskih prvakov: ""Gre za tekmo, ko je prisotnih še več čustev in naboja. Ne dogaja se vsak teden, da so v slovenski ligi stadioni tako zapolnjeni. Pogled na tribune bo prinesel tisti motiv več, da iztisneš iz sebe še dodatne moči in pokažeš, kar zmoreš. Tribune bodo polne kot že velikokrat doslej v derbijih, za nas pa veliko pomeni, da imamo izjemno podporo na vseh tekmah po odsluženi kazni, za kar sem v svojem in imenu ekipe hvaležen. Navijači so nam stali ob strani tudi po prvem porazu, naš namen pa je, da se oddolžimo za zaupanje in zmagamo derbi."
Maribor na lestvici zaseda drugo mesto. Med tednom jim je prvi poraz sezone zadal Koper. Na Bonifiki so vijoličasti izgubili s kar 4:0, Karničnik poudarja, da v slačilnici vlada pozitivno ozračje: ""Zdaj je pomembna mentalna priprava, da odmislimo, kar se je zgodilo v Kopru. Smo pa zgodbo o tej tekmi zaključili na treningu v sredo. Pogovorili smo se, opravili analizo in proti koncu treninga so že prihajale v ospredje pozitivne misli. Zavedamo se, da način, kako smo odigrali, ni bil pravi, saj smo tekmecem preveč podarili."
Po debaklu na Primorskem je v javnosti odmevala predvsem poteza mariborskega kapetana Ažbeta Juga, ki si je v prvem polčasu prislužil popolnoma nepotrebno izključitev: "Po tistem rdečem kartonu je tekma šla v drugačno, napačno smer. Ažbe se je opravičil ekipi, je dovolj izkušen in ve, da poteza, ki se je zgodila, ni bila primerna ne zanj, ne za ekipo. Ker smo ekipa, smo sprejeli opravičilo in gremo odločno naprej. Moramo pa poskrbeti, da se kaj takšnega ne bi več dogajalo oz. ponavljalo," je povedal 32-letnik.
Ta bo, ob odsotnosti štajerskega vratarja, skupaj z Miho Blažičem najizkušenejši člen mariborske obrambe. "Jug je bil tisti, ki je bil skozi vsa ta leta številka ena in je prinašal določeno mirnost v obrambi. Zdaj se moramo znajti brez njega, predvsem izkušenejši igralci moramo biti v podporo mlajšim, tudi s kakšno podajo nazaj manj proti mlajšemu vratarju, ki bo zamenjal Juga. To je zdaj trenutek, ko bomo morali še dodatno stopiti skupaj. Vsi fantje v slačilnici Maribora imajo kakovost. In vsak posameznik, ki je tukaj, lahko nadomesti soigralca," pa je prepričan Karničnik.
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