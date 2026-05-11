V Mariboru se posipajo s pepelom: Krivi smo mi

"To, kar se je zgodilo ob predčasnem koncu derbija v Ljudskem vrtu, je najtežji trenutek v tej zahtevni sezoni. Doživeli smo boleč udarec, hujši od poraza na igrišču. Gre za odraz vsega, kar se je dogajalo v preteklem obdobju in za kar smo krivi mi, kot klub. Pripeljalo pa je do tega, da so se negativne zadeve kopičile in izbruhnile v sobotnem večeru. Ampak žal na nedopusten in najbolj boleč način," so na svoji spletni strani samokritično zapisali pri štajerskem klubu.

"NK Maribor se iskreno opravičuje zaradi dogodkov, ki so se zgodili v soboto zvečer v Ljudskem vrtu in so ogrozili varnost udeležencev ter škodili ugledu NK Maribor. Znano je, kakšna je vijol'čna strast, da so sezono ob športnih neuspehih zaznamovala številna razočaranja, vendar je sobotno dogajanje šlo predaleč," se nadaljuje zapis Mariborčanov, ki poudarjajo, da tovrstna dejanja ne sodijo k obogatitvi spektakla na tribunah.

Kot pravijo, se veliki klubi vedno soočajo s pritiskom, kritikami in močnimi čustvi navijačev. "Maribor ima kot najtrofejnejši klub v državi velik pomen za slovenski nogomet. Biti vodilni pa tudi pomeni prevzeti odgovornost: prvi, najglasneje in brez iskanja izgovorov, tudi v trenutkih, ko boli. Še posebej takrat, ko boli. To je trenutek, ko moramo zaupanje povrniti z delom, ne z besedami. Kot klub sprejemamo odgovornost in bomo sprejeli posledice ter kazen, ki jo bodo določili disciplinski organi," poudarjajo v Mariboru in se obvezujejo k prizadevanjem, da se tovrstni dogodki ne bodo več ponovili.