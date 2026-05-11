Nogomet

V Mariboru se posipajo s pepelom: Krivi smo mi

Maribor, 11. 05. 2026 18.23 pred 29 minutami 2 min branja 1

Avtor:
Ž.Ž.
Maribor - Olimpija

Dva dni po navijaških izgredih, ki so prekinili obračun med Mariborom in Olimpijo, so svoje misli o dogodkih v Ljudskem vrtu strnili tudi v štajerskem klubu. V uradni izjavi, objavljeni na njihovi spletni strani, so se Mariborčani posuli s pepelom in prevzeli krivdo za dejanja navijačev, na katera gledajo kot na odraz razmer v klubu. Kot so še zapisali, sprejemajo odgovornost in kazen, ki jim bo naložena, hkrati pa obljubljajo, da se v želji, da bo nova sezona drugačna, znotraj kluba obeta veliko sprememb.

"To, kar se je zgodilo ob predčasnem koncu derbija v Ljudskem vrtu, je najtežji trenutek v tej zahtevni sezoni. Doživeli smo boleč udarec, hujši od poraza na igrišču. Gre za odraz vsega, kar se je dogajalo v preteklem obdobju in za kar smo krivi mi, kot klub. Pripeljalo pa je do tega, da so se negativne zadeve kopičile in izbruhnile v sobotnem večeru. Ampak žal na nedopusten in najbolj boleč način," so na svoji spletni strani samokritično zapisali pri štajerskem klubu.

"NK Maribor se iskreno opravičuje zaradi dogodkov, ki so se zgodili v soboto zvečer v Ljudskem vrtu in so ogrozili varnost udeležencev ter škodili ugledu NK Maribor. Znano je, kakšna je vijol'čna strast, da so sezono ob športnih neuspehih zaznamovala številna razočaranja, vendar je sobotno dogajanje šlo predaleč," se nadaljuje zapis Mariborčanov, ki poudarjajo, da tovrstna dejanja ne sodijo k obogatitvi spektakla na tribunah.

FOTO: Damjan Žibert
FOTO: Damjan Žibert

Kot pravijo, se veliki klubi vedno soočajo s pritiskom, kritikami in močnimi čustvi navijačev. "Maribor ima kot najtrofejnejši klub v državi velik pomen za slovenski nogomet. Biti vodilni pa tudi pomeni prevzeti odgovornost: prvi, najglasneje in brez iskanja izgovorov, tudi v trenutkih, ko boli. Še posebej takrat, ko boli. To je trenutek, ko moramo zaupanje povrniti z delom, ne z besedami. Kot klub sprejemamo odgovornost in bomo sprejeli posledice ter kazen, ki jo bodo določili disciplinski organi," poudarjajo v Mariboru in se obvezujejo k prizadevanjem, da se tovrstni dogodki ne bodo več ponovili.

V izjavi so zatrdili, da bodo analizirali tako športne kot druge okoliščine, ki so privedle do navijaškega izbruha. "Tudi v prihodnje si bomo prizadevali, da bodo navijači svojo pripadnost klubu ter vrednote, ki nas delajo posebne, izražali na pravi način, tako kot so to že velikokrat pokazali s ponosnim predstavljanjem naših barv in identitete."

"S klubske strani pa lahko zagotovimo, da bomo storili vse, da bo nova sezona drugačna. Že zdaj lahko napovemo, da se obeta obdobje velikih sprememb. Pred nami je 'resetiranje' glede kadrovskih zadev in preoblikovanja ekipe za boljšo podobo na igrišču. Le z enim skupnim ciljem: vrniti Maribor, kamor sodi," so navijačem in širši javnosti še sporočili iz štajerske prestolnice.

Šumsko voče
11. 05. 2026 18.49
Turka trenerja nagnat.poklicat nazaj gospoda zahovića te divjake na tribunah (viole) pa al k sebi spravit al pa jim doživljensko prepovedat vstop na stadion
