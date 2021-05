V Mariboru začeli 'remont': osem igralcev zapušča klub, Tavares začenja priprave

Športni direktor Maribora Marko Šuler je po pravkar končani sezoni PLTS, v kateri je NK Maribor prav na zadnji tekmi 'izgubil' naslov državnega prvaka, razkril, da bo klubska legenda, 37-letni Marcos Tavares, začela priprave na novo sezono. Obenem je dodal, da klub zapuščajo Jasmin Handanović (nogometni pokoj), Kenan Pirić, Denis Klinar, Luka Uskoković, Luka Koblar, Alexandru Cretu, Felipe Santos in Gregor Bajde.

"Tavares začenja priprave z moštvom. Kot dolgoletni kapetan in najboljši strelec je zadolžil klub, zanj se pripravlja slovo na drugačen način. Za Handanovića smo že potrdili, da prehaja v nogometno šolo in nadaljuje življenje s klubom,"je v pogovoru za uradno spletno stran kluba dejal Marko Šuler, kar utegne pomeniti, da bo ta sezona za zimzelenega Tavaresa zadnja v karieri. "Kar nekaj igralcev odhaja. Vsi, ki jim potečejo pogodbe, razen Tavaresa. Nekateri igralci s še veljavnimi pogodbami so dobili znak, da si lahko poiščejo novo okolje. Nekateri mladi so bili že priključeni k moštvu, nekateri še bodo. S tremi ali štirimi igralci pa se resno dogovarjamo in upam, da bomo kmalu s kom že lahko sklenili dogovor. Kar nekaj novih obrazov bo, predvsem pa bomo v novi sezoni videli nov Maribor," je 'remont' v Mariboru še opisal Šuler.

icon-expand Simon Rožman ima drugačno vizijo kot njegovi predhodniki, zato v Mariboru sledijo korenite kadrovske spremembe. FOTO: Damjan Žibert

Maribor je bil sicer kljub turbulentni sezoni vse do zadnjega v boju za naslov prvaka, a je klecnil prav na zadnji stopnički. "Ko nekako sestavljaš celotno sezono, ima toliko različnih obrazov, dogodkov. Ko jo sestaviš v celoto, prideš do zaključka, da je bil glede na vmesni potek skoraj idealen scenarij, da smo na zadnji tekmi odločali sami o sebi. Ko sestaviš to v celoto, je nekaj zmanjkalo. To je tisti delček v športu, ko se reče, da se ti vrne toliko, kolikor si dal. V končnici je bilo vloženega ogromno truda in energije, zato je razočaranje tako veliko. Ko pogledamo celotno sezono, pa moramo biti realni, saj je bilo preveč nihanj in turbulenc, da bi lahko osvojili naslov," je pravkar končano sezono pokomentiral Šuler.

Ob prihodu trenerja Simona Rožmana je bilo jasno, da bo ta ekipa potrebovala kadrovsko prenovo. Njegov način dela je drugačen od tistega, ki so ga bili v Mariboru vajeni poprej. "Sprememba je bila kar precejšnja. V procesu treninga, predvsem pa v ideji, načinu igre. Za to, da bodo igralci do potankosti sprejeli vse novosti, je potreben čas. Od tod tudi nekaj rezultatov, ki nam niso šli na roko in so vplivali na razplet. Vmes smo se znašli v fazi, ko je bilo toliko sprememb, toliko novih zadev, da je fantom težko zameriti, da jim v tako kratkem času ni uspelo narediti vsega, kar bi si želeli. Da bi imel nekdo čarobno palico in uvajal spremembe, hkrati pa lovil rezultat – to je nemogoče,"je izpostavil športni direktor Šuler, ki je na tej funkciji v Mariboru zamenjal Oliverja Bogatinova. "Če dodamo se ponesrečene priprave in vmesno zaprtje s prekinitvijo treningov, so številni dejavniki privedli do tega, kar se je zgodilo. Razočarani smo zaradi izgubljenega naslova, smo pa našli veliko pozitivnih smernic. Optimizem mi je vlilo spoznanje, da sem videl napredek v igri in rezultatu. To je potrdil tudi odziv ljudi, navijačev po koncu tekme z Muro. Pa tudi izraženo zanimanje za igralce potrjuje, da je izbrana pot prava,"je še pojasnil Šuler.