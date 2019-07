V Mariboru zadovoljni, hvalnice za Kronavetra: 'Igralec, ki ekipo dela boljšo'

"Imamo odličen rezultat, na katerem lahko gradimo. Ne vidim pa razloga za preračunljivost. Znova se bo treba dobro pripraviti, delovati kot moštvo in storiti vse, da še enkrat zmagamo. Nasprotnik je pokazal, da je s tem svojim slogom igre lahko nevaren. Ne želimo jim dovoliti, da to izrazijo. Zelo pomembno pa bo dobiti naslednjih 90 tekmovalnih minut, da pridemo do tistega želenega ritma, saj nas hitro čakajo naslednje preizkušnje," je še dodal Milanič po visoki zmagi, za katero sta poleg Kronavetra poskrbela še vezist Dino Hotić in branilec Špiro Peričić.

"Res smo lahko zadovoljni, kako so fantje odigrali in tudi odgarali. To je treba poudariti, saj je šlo za specifično, zahtevno tekmo zaradi podlage in razmer, a je bila njihova mentalna priprava odlična. Zato tudi tako visoka zmaga. Vesel sem, da smo zabili tri gole. Lahko bi še kakšnega, v nekaterih situacijah bi se morali boljše odzvati, toda z načinom, za katerega smo se odločili, smo kar precej utrudili tekmece. Velike čestitke moštvu za prikazano," je izpostavil Milanič v komentarju prve tekme sezone 2019/20. In že na prvi uradni tekmi je zablestel Rok Kronaveter, ki se je poleti v Maribor preselil iz večnega rivala Olimpije, kjer z vodilnimi možmi ni našel skupnega jezika o podaljšanju pogodbe. "Da, statistika je lepa, ampak najbolj pomembno je, da smo na tem težkem gostovanju dosegli zelo dober rezultat. Smo veseli," je bil prvi komentar tekme Roka Kronavetra.