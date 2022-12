Tudi v Maroku ulice polne navdušenih nogometnih navijačev

Maroko velja za eno največjih presenečenj letošnjega svetovnega prvenstva v Katarju, kot prva afriška reprezentanca doslej je prišel do polfinala. Tam so Maročani izgubili proti Franciji, nato pa so se morali sprijazniti s četrtim mestom po porazu s Hrvaško v tekmi za tretje mesto.

A po vrnitvi v Maorko jih je na ulicah prestolnice pričakalo na deset tisoče navdušenih navijačev, ki so jih pozdravili z zastavami in tudi pirotehniko, poroča AFP. Člani ekipe in selektor Walid Regragui so se v središče mesta peljali v odprtem avtobusu, ki so ga spremljali policisti. V državi so sicer za zagotavljanje varnosti ob sprejemu nogometašev vključili 8000 policistov.

Številni navijači so na prizorišče parade prišli že več ur pred prihodom nogometašev. Po navijaškem sprejemu je igralce in vodstvo reprezentance sprejel še maroški kralj Mohamed VI.