V medsebojnih dvobojih Reala in Cityja so uspešnejši slednji

Real Madrid in Manchester City sta se v Ligi prvakov prvič srečala v sezoni 2012/2013, in sicer v skupinskem delu tekmovanja skupine D. Na prvi tekmi so bili uspešnejši galaktiki, ki so slavili s 3:2, na drugi pa je bil izid poravnan na 1:1. V sezoni 2015/2016 je bilo vse skupaj že precej bolj napeto, saj sta si tekmeca stala nasproti v polfinalu, ki pa ni postregel z veliko zadetki. Prvi obračun se je končal brez njih, na drugem pa je lastno mrežo zatresel Brazilec Fernando in Madridčani so lahko slavili uvrstitev v finale.

Veliko zanimivega se je dogajalo v sezonah 2021/2022 in 2022/2023. Tekmeca sta se obakrat ponovno srečala v polfinalu. Na prvi tekmi v sezoni 2021/2022 so bili uspešnejši Angleži (4:3), na drugi pa Španci (3:1). V finale so nato napredovali Madridčani, ki so si v podaljšku priigrali zmago s skupnim izidom 6:5. Vsi ljubitelji dobrega nogometa so takrat zagotovo prišli na svoj račun, saj so trepetali vse do zadnjega. Junak tekme je bil Brazilec Rodrygo, ki je svoji ekipi zagotovil podaljške. Zadel je namreč v 90. in 91. minuti. Piko na i je nato postavil Benzema v 95. minuti.

Nekoliko manj dramatično pa je bilo lansko sezono. Če je bilo na prvi tekmi še precej zadržano in je rezultat na koncu kazal 1:1 (mrežo sta zatresla Vinicius in DeBruyne), pa se je na povratni tekmi na Etihadu vse končalo v prid domačih. Gostom so nasuli kar štiri zadetke, ti pa mreže niso uspeli zatresti. Za modre iz Manchestra so bili uspešni: Bernardo Silva v 23. in 37. minuti, Akanji v 76. in Alvarez v 91. City si je tako priigral svoj drugi finale tega tekmovanja, ki so ga prvič tudi dobili.