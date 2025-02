Tekma vredna ogleda: nizozemska evforija na San Siru, Feyenoord pred napredovanjem (1:1)*

Nogometaši AC Milana se na 'svojem' San Siru pravkar merijo z moštvom Feyenoorda. Gre za povratno tekmo dodatnih kvalifikacij za uvrstitev v osmino finala najelitnejšega klubskega tekmovanja na svetu, prvi obračun je pred tednom dni z 1:0 dobil nizozemski predstavnik. Rdeče-črni so sicer dobili prvi polčas po zadetku Santiaga Gimeneza v uvodni minuti tekme, a nato že v zgodnji fazi nadaljevanja po veliki neumnosti Thea Hernandeza ostali z igralcem manj. To so gostje znali izkoristiti in po golu Juliana Carranze v 74. minuti izenačili izid na 1:1.