V Milanu že slavijo: ob "pomoči" Atalante Interju 19. scudetto

Glavni sodnik Luca Pairetto je v 75. minuti pokazal rdeči karton Marlonu in pokazal na enajstmetrovko, a je domači vratar Andrea Consigli ubranil strel Luisa Muriela , tako da je ostalo pri izidu 1:1. Slovenski reprezentant Josip Iličić ni vstopil v igro.

Črno-modri iz lombardijske prestolnice imajo štiri kroge pred koncem italijanskega prvenstva nedosegljivih 13 točk prednosti pred Atalanto našega Josipa Iličića in mestnim rivalom AC Milanom. Atalanta je od 22. minute imela igralca manj na igrišču, potem ko je bil izključen Pierluigi Gollini . Kljub temu je v 32. minuti povedla po golu Robina Gosensa , izenačujoči gol pa je v začetku drugega polčasa po uspešno izvedeni enajstmetrovki za domače dosegel Domenico Berardi .

Danes je na veliko sceno stopil tudi Miha Zajc, njegova Genoa pa je v Rimu izgubila proti Laziu s 3:4. Za domačo ekipo je dva gola dosegelJoaquin Correa, po enega Ciro Immobile in Luis Alberto, za gostujočo pa so zadeli Adam Marušić, Gianluca Scamacca in Eldor Šomurodov. Zajc je igral v prvem polčasu, v začetku drugega ga je zamenjal Marko Pjaca.

Napoli je doma remiziral s Cagliarijem, bilo je 1:1. Domača zasedba je povedla v 13. minuti po golu Victorja Osimhena, izenačujoči zadetek je v četrti minuti sodnikovega podaljška dosegel Nahitan Nandez.

Italijansko državno prvenstvo, 34. krog, izidi:

Lazio - Genoa 4:3 (2:0)

(Miha Zajcje za Genoo igral do 46. minute).

Bologna - Fiorentina 3:3 (1:1)

Napoli - Cagliari 1:1 (1:0)

Sassuolo - Atalanta 1:1 (0:1)

(Josip Iličić ni igral za Atalanto).

Udinese - Juventus (18.00)

Sampdoria - Roma (20.45)