V mladih letih za Avstrijo odigral vsaj 50 tekem, a se je odločil za Slovenijo

Lovrić je v dresu Avstrije odigral več kot 50 tekem v reprezentancah do 16, 17, 18, 19 in 21 let, v tem času pa je dobro spoznal zdajšnje avstrijske reprezentance, kot so Christoph Baumgartner, Stefan Posch, Konrad Laimer, Maximilian Wöber, Patrick Pentz in Alexander Schlager. Leta 2020 se je nato sam odločil vrniti v domovino svojih prednikov. "To je bila zame popolnoma prava odločitev, to popolnoma podpiram in o tem nisem niti za trenutek dvomil. Slovenija se je zame zelo potrudila," je pojasnil Lovrić.