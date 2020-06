V mladinski konkurenci kritike glede sestave nogometnih lig

Na novinarski konferenci v Ljubljani sta kot predstavnika tako imenovanih oškodovanih v prvi in drugi mladinski ter kadetski ligi ter ligah U15-zahod in U-15 vzhod, torej Krškega, Beltincev, velenjskega Rudarja, Rogaške, Radomelj, Interblocka in Maribora Tabora, svoje pomisleke predstavila predsednika slednjih dvehIgor Pušnik in Mitja Korošec. "Glede na nastalo situacijo se ne moremo izogniti občutku, da so bile nekatere odločitve glede popolnjevanja mladinskih lig premalo usklajene z deležniki," je dejal Pušnik in med drugim navedel tudi uradne okrožnice, ki jih je NZS pošiljala v javnost. "Zaključujemo, da so bila po našem mnenju kršena vsaj temeljna načela 'fair playa'," pravi Pušnik. Ta je dodal, da so pri Medobčinski nogometni zvezi Ljubljana pripravili in poslali svoje predloge na NZS, in sicer, da se uvede prehodno obdobje dveh let, širitev vseh lig ter da nihče ne izpade. "Pri NZS so 29. maja sestavili lige, do 10. junija se moramo prijaviti za sezono 2020/21. Koledarja pa še ni, tako da ne vemo, kdaj se bo nadaljevalo. Tako da je časa dovolj, da se še enkrat pogovorimo in najdemo pravo rešitev za vse," pravita predsednika. "Apeliramo na NZS, da še enkrat razmislijo o svoji odločitvi in da se o tem pogovorimo. Argumente in predloge imamo pripravljene, tudi če se lige razširijo, ovrednotili smo jih tudi z ekonomskimi učinki," je še povedal Pušnik. Korošec je poudaril, da so šli pogovori v smer, da se bodo lige anulirale oziroma ponovile ter razširile. "Kar pomeni, da bi vsi otroci dobili tisto, za kar se trudijo na treningih in tekmah," je povedal Korošec in dodal, da jim še danes ni jasno, na kakšni podlagi so pri NZS sprejeli popolnjevanje in širitev določenih lig - 2. mladinske/kadetske (z 10 na 12 klubov) in lige U15 (s 14 na 16 klubov).

IO NZS je sicer 29. maja sprejel sklep o sestavi mladinskih lig 2020/21, potem ko je letošnjo sezono prekinila epidemija covida-19. Zmagovalcev v mladinskih kategorijah za sezono 2019/20 ni, slovenski nogomet v mladinski ligi prvakov pa bo predstavljala Olimpija, ki je bila prva na skupni lestvici 1. SML/SKL ob zaključku prvenstva. O sestavi lig pa je NZS odločil, da bo v sezoni 2020/21 v 1. mladinski/kadetski ligi igralo 14 ekip, in sicer ŠD NK Olimpija Ljubljana, Domžale, Maribor Branik, Triglav Kranj, Bravo, Ilirija 1911, Gorica, Mura, Celje, Koper, Aluminij, Radomlje, Drava in Brinje-Grosuplje.

V 2. slovenski mladinski/kadetski ligi vzhod bo 12 ekip: Rudar Velenje, Krško, Veržej, Šampion, Bistrica iz Slovenske Bistrice, MB Tabor, Koroška Dravograd, Lendava 1903, Jarenina, Šmartno ob Paki, Miklavž na Dravskem polju in Hajdina. Na zahodnem delu pa bo prav tako 12 ekip: Krka, Bilje, Šenčur, Dob, Interblock, Tabor Sežana, Primorje, Tabor 69 Vižmarje-Brod, Dren Vrhnika, Mengo 28, Lesce in Izola.

V U15-vzhod bo 16 ekip: Maribor Branik, Krško, Aluminij, Mura, Celje, Rudar Velenje, Koroška Dravograd, Jarenina, Šampion, Drava, Veržej, Bistrica iz Slovenske Bistrice, Beltinci, Dravinja, Fužinar in Lendava 1903. Ligo U15-zahod bo prav tako sestavljalo 16 ekip: Koper, Krka, Olimpija Ljubljana, Domžale, Bravo, Brinje-Grosuplje, Ilirija 1911, Gorica, Železničar Divača, Dekani, Jesenice, Triglav Kranj, Slovan, Šenčur, Primorje in Ilirska Bistrica.