V modrem delu Manchestra vse bolj nervozni: 'Frustrirajoče je, a borimo se'

Silva: "To je frustrirajoče za vse nas."

"To ni v skladu z našimi željami, pričakovanji in objektivno kakovostjo moštva. Za nami je sila povprečen jesenski del sezone v Premier ligi, saj nihče ni pričakoval, da bo naš zaostanek za vodilnim Liverpoolom že po treh mesecih in pol tako visok. Toda moramo nadaljevati z borbo, zavedamo pa se, da je bitka za ubranitev naslova skorajda izgubljena. Težko bo," je po preobratu in petem ligaškem porazu v sezoni dejal Cityjev Bernardo Silva.



Guardiola poudarja, da bi bil pravi 'samomor' predati se vnaprej in misli usmeriti v zgolj eno tekmovanje: "Če bomo na lestvici prioritet že zdaj prečrtali boj za naslov v Premier ligi, potem se nam ne piše nič dobrega tudi v Evropi. Vselej smo znali odgovoriti v kočljivih situacijah in verjamem, da tudi tokrat ne bo nič drugače. Če bomo zdaj vrgli puške v koruzo, v naslednji sezoni ne bomo igrali v Evropi."