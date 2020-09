V Murski Soboti se obeta gostovanje evropskega prvaka,

Evropska nogometna zveza (Uefa) je v Nyonu izžrebala pare tretjega kroga kvalifikacij za evropsko ligo. V bobnu so bile tri slovenske ekipe, Mura, Olimpija in Celje. Mura bo v primeru dveh zmag proti estonskemu Nömme Kalju in nato danskemu Aarhusu v Murski Soboti gostila evropskega prvaka iz leta 1988 PSV Eindhoven.

Olimpijo ob zmagi proti Zrinjskemu čaka gostovanje pri zmagovalcu dvoboja med kazahstanskim Kaisar iz Kyzylorda in Hapoelom s Cipra. Državni prvak Celje, ki je v drugem krogu prost, bo 24. septembra igral doma proti zmagovalcu dvoboja Ararat iz Armenije in Fola Esch iz Luksemburga.