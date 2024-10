V navijaških spopadih v Braziliji smrtna žrtev, več deset poškodovanih

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Po pisanju O Globa sta se na avtocesti v bližini Sao Paula spopadli navijaški skupini Cruzeira in Palmeirasa, pri čemer so zažgali enega od avtobusov. Eden od navijačev je zaradi hudih opeklin po 70 odstotkih telesa umrl, je pisalo v poročilu tamkajšnje policije.

Po navedbah policije so se navijači Cruzeira vračali iz Curitibe, kjer je moštvo iz Belo Horizonteja v državnem prvenstvu izgubilo proti Athleticu Paranaenseju (0:3), navijači Palmeirasa pa so se proti Fortalezi razšli brez zmagovalca (2:2).

Obe skupini navijačev sta se na avtocesti srečali v bližini Mairipore, pristaši Cruzeira pa so prestregli enega od avtobusov Palmeirasa ter ga zažgali in razbili stekla na ostalih avtobusih. V izgredih je bilo skupaj poškodovanih 20 navijačev, več drugih so odpeljali na policijsko postajo, še piše dpa.