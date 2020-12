V Neaplju stadion ekspresno poimenovali po Maradoni

Neapeljski mestni svetniki so odobrili predlog, ki jeDiego Armando Maradona opisal kot "največjega nogometaša vseh časov" in prvaka, "s katerim se identificira celotno mesto". Diego Armando Maradona je pred tremi leti postal častni občan Neaplja, mesto pa je razglasilo dan žalovanja, na dan, ko so argentinsko legendo v krsti položili k večnemu počitku, so še poudarili neapeljske lokalne oblasti, poročanje italijanskih medijev povzema nemška tiskovna agencijaDPA. V Neaplju ima Maradona kultni oziroma že kar svetniški status. Za Napoli je igral od leta 1984 do 1991, Neapeljčanom pa je v letih 1987 in 1990 pomagal osvojiti naslov v elitnem italijanskem prvenstvu Serie A, en italijanski pokal, en italijanski superpokal in pokal Uefe.

Maradona je umrl 25. novembra na svojem domu v Argentini zaradi zapletov po zastoju srca.