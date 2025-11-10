V Neaplju zvonijo alarmi: je Contejeva služba pod vprašajem?

Vsaj tako poroča tamkajšnji novinar Matteo Moretto, ki je na omrežju X zapisal, da se bosta Antonio Conte in predsednik kluba Aurelio De Laurentiis v kratkem sestala in se skušala dogovoriti, kako, če sploh, delovati naprej.
Za Conteja je to druga sezona v prestolnici Kampanije. V prvi je povsem nepričakovano prišel do naslova italijanskega prvaka. Tudi aktualno sezono je Napoli začel zelo dobro, saj je dolgo vodil v domačem prvenstvu, a je v zadnjem obdobju precej padel v formi – tudi zavoljo številnih poškodb.
V Serie A ga je na vrhu tako prehitel Inter, ki je v nedeljo ugnal Lazio (2:0). V Ligi prvakov pa nogometaši izpod Vezuva zasedajo skromno 24. mesto, na štirih tekmah so zbrali prav toliko točk in jih očitno čaka ogorčen boj za izločilne boje.
Jurić pričakovano dobil nogo
Že omenjeni novinar Moretto še poroča, da je brez službe ostal dosedanji trener Atalante Ivan Jurić. Njegovi nogometaši so sredi tedna prišli do izjemno pomembnih treh točk v Ligi prvakov na gostovanju pri Marseillu, a nato v domačem prvenstvu prejeli novo zaušnico, doma so proti Sassuolu izgubili s kar 0:3. Klub iz Bergama po 11 krogih Serie A zaseda skromno 13. mesto.
Jurića bo skoraj zagotovo nasledil Raffaele Palladino, ki je lani odlično vodil Fiorentino, a se je ob koncu sezone sporazumno razšel s klubom.
