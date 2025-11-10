V Neaplju zvonijo alarmi: je Contejeva služba pod vprašajem?

Vsaj tako poroča tamkajšnji novinar Matteo Moretto, ki je na omrežju X zapisal, da se bosta Antonio Conte in predsednik kluba Aurelio De Laurentiis v kratkem sestala in se skušala dogovoriti, kako, če sploh, delovati naprej.

Za Conteja je to druga sezona v prestolnici Kampanije. V prvi je povsem nepričakovano prišel do naslova italijanskega prvaka. Tudi aktualno sezono je Napoli začel zelo dobro, saj je dolgo vodil v domačem prvenstvu, a je v zadnjem obdobju precej padel v formi – tudi zavoljo številnih poškodb.

V Serie A ga je na vrhu tako prehitel Inter, ki je v nedeljo ugnal Lazio (2:0). V Ligi prvakov pa nogometaši izpod Vezuva zasedajo skromno 24. mesto, na štirih tekmah so zbrali prav toliko točk in jih očitno čaka ogorčen boj za izločilne boje.