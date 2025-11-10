Svetli način
Nogomet

V Neaplju zvonijo alarmi: je Contejeva služba pod vprašajem?

Neapelj , 10. 11. 2025 10.24 | Posodobljeno pred 6 minutami

J.B.
Nogometaši Napolija so v nedeljo še tretjič zapored ostali brez zmage, potem ko jih je z 2:0 v domačem prvenstvu premagala Bologna. Čeprav za vodilnim Interjem zaostajajo za le dve točki, so se v Neaplju bojda že prižgali vsi alarmi. Pod vprašajem je celo prihodnost trenerja Antonia Conteja.

Kaj bo prinesel sestanek Aurelia De Laurentiisa in Antonia Conteja, se sprašuje nogometna javnost pri naših zahodnih sosedih.
Kaj bo prinesel sestanek Aurelia De Laurentiisa in Antonia Conteja, se sprašuje nogometna javnost pri naših zahodnih sosedih.

Vsaj tako poroča tamkajšnji novinar Matteo Moretto, ki je na omrežju X zapisal, da se bosta Antonio Conte in predsednik kluba Aurelio De Laurentiis v kratkem sestala in se skušala dogovoriti, kako, če sploh, delovati naprej.

Za Conteja je to druga sezona v prestolnici Kampanije. V prvi je povsem nepričakovano prišel do naslova italijanskega prvaka. Tudi aktualno sezono je Napoli začel zelo dobro, saj je dolgo vodil v domačem prvenstvu, a je v zadnjem obdobju precej padel v formi – tudi zavoljo številnih poškodb. 

V Serie A ga je na vrhu tako prehitel Inter, ki je v nedeljo ugnal Lazio (2:0). V Ligi prvakov pa nogometaši izpod Vezuva zasedajo skromno 24. mesto, na štirih tekmah so zbrali prav toliko točk in jih očitno čaka ogorčen boj za izločilne boje.

Jurić pričakovano dobil nogo

Že omenjeni novinar Moretto še poroča, da je brez službe ostal dosedanji trener Atalante Ivan Jurić. Njegovi nogometaši so sredi tedna prišli do izjemno pomembnih treh točk v Ligi prvakov na gostovanju pri Marseillu, a nato v domačem prvenstvu prejeli novo zaušnico, doma so proti Sassuolu izgubili s kar 0:3. Klub iz Bergama po 11 krogih Serie A zaseda skromno 13. mesto.

Jurića bo skoraj zagotovo nasledil Raffaele Palladino, ki je lani odlično vodil Fiorentino, a se je ob koncu sezone sporazumno razšel s klubom.

