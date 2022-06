V Nemčiji bodo po novem transspolne osebe same odločale, ali bodo nastopile v moški ali ženski konkurenci

"To pravilo prav tako velja za transspolne osebe, ki se lahko po novem odločijo še naprej nastopati v obstoječih ekipah ali pa zamenjati spolno kategorijo," so še pojasnili na zvezi.

Nova pravila predvidevajo, da se bodo osebe, ki se opredeljujejo kot nebinarne, lahko v prihodnje same odločale, ali bodo nastopile v moških ali ženskih izbranih vrstah tako na amaterski kot tudi poklicni ravni.

Z novim pravilom se zveza želi prilagoditi možnosti, ki jo imajo Nemci od leta 2018, da na svojih dokumentih pod spolom kot tretjo možnost navedejo "nedoločeno". To klubom in regionalnim zvezam povzroča preglavice pri registraciji nogometašev in nogometašic.

DFB je pri odločitvi o spremembi pravila navedla primer berlinske nogometne lige, ki je že leta 2019 uvedla podobno pravilo, ne da bi ogrozila integriteto tekmovanj. "Konec koncev se ljudje ponašajo z različnimi lastnostmi in fizičnimi predispozicijami, ki pa do ekipnega uspeha lahko pripeljejo le kolektivno in neodvisno od spola," je zapisala DFB.