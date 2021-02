V Nemčiji pripravili smernice za prenovo nogometa

Pobiralec žog na eni prvih tekem po lanskem vnovičnem zagonu 1. in 2. Bundeslige pred zaključkom sezone 2019/20.

Priporočila vključujejo jasno zavezanost trajnosti, opredeljene vrednote, vključno s človekovimi pravicami, krepitev ekonomske stabilnosti v klubih, podporo nogometni igri žensk in ženskam v nogometu ter okrepljen dialog z navijaškimi skupinami.

"Osnovni pristop je bil namenjen razpravi in razmisleku o dogajanju v preteklosti. Zavestno smo se odločili, da bomo sprožili širok in večstranski diskurz," je dejal prvi mož Nemške nogometne lige (DFL) Christian Seifert in dodal: "Kolikor vem, je takšna oblika edinstvena v celotnem svetu športa."

Nogomet v težavah že pred pandemijo, covid-19 jih je le še povečal

Sedemintridesetčlansko delovno skupino so sestavljali predstavniki različnih družbenih področij, ki so se zbrali v obdobju velike negotovosti, povezane s prihodnostjo profesionalnega nogometa v državi. Kot navaja nemška tiskovna agencija dpa, so številni prepričani, da je nogomet zapadel v težave že pred pandemijo novega koronavirusa, kriza pa je težave naredila bolj vidne, ko je več klubom grozil bankrot zaradi prekinjene sezone.

Razkošno življenje nogometašev, večmilijonske plače, astronomske odškodnine za prestope, visoke provizije za agente in arogantni vodilni možje klubov so le vrh ledene gore zadev, ki mečejo slabo luč na nogomet, navaja dpa.