V Nemčiji v ligo prvakov še Dortmund, Leipzig brez Evrope, v kvalifikacije za obstanek pa Heidenheim

Prvak Bayern, drugi Bayer Leverkusen in Eintracht Frankfurt so imeli že pred zadnjim krogom zagotovljene vstopnice za ligo prvakov. Za četrto mesto, ki v Nemčiji še prinaša elitno tekmovanje, pa sta se borila Freiburg in Borussia Dortmund, slednja je imela pred tem krogom točko zaostanka.

Razplet 34. kroga je na koncu največ veselja prinesel Dortmundu; porurska ekipa je gostila Kiel slovenskega nogometaša Davida Zeca. Dortmund je slavil s 3:0, ker pa je do tega kroga četrti Freiburg izgubil s Frankfurtom z 1:3, je Borussia tudi skočila na četrto mesto. Freiburgu je ostalo peto in s tem evropska liga, šesti pa je bil Mainz, ki je danes z Leverkusnom igral neodločeno 2:2.

Na tekmi Kiela in Dortmunda je še zadnjič v prvoligaški konkurenci igral tudi Zec, tudi današnjo tekmo je začel v prvi postavi in odigral celoten dvoboj.

Vsi ti izidi so pomenili, da je povsem praznih rok ostal Leipzig. A saška ekipa si je potop pripravila kar sama; potem ko je v zadnjih krogih že ostala brez lige prvakov, je zdaj končala še brez kakršnegakoli nastopa v Evropi v naslednji sezoni. Za zadnjo hladno prho so danes pred svojimi navijači Kevin Kampl (igral je celo tekmo), Benjamin Šeško (v igro je vstopil v 87. minuti) in soigralci poskrbeli s porazom z 2:3. Leipzig je dvakrat zapravil vodstvo z 1:0 in 2:1, za preobrat Stuttgarta sta poskrbela Nick Woltemade (57.) in Ermedin Demirović (78.).