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Nogomet

V nemškem klubu prepovedali usklajeno skakanje v skupini na tribunah

Bochum, 08. 10. 2026 07.51 pred 2 urama 2 min branja 0

Avtor:
STA
Navijači Bochuma ne smejo več usklajeno skakati v skupini

Nemški drugoligaški klub VfL Bochum je navijačem prepovedal usklajeno skakanje na eni od tribun stadiona, saj gibanje konstrukcije, ki pri tem nastane, pri nekaterih gledalcih povzroča slabost.

Inženirji so med pregledom objekta Vonovia Ruhrstadion ugotovili, da intenzivno ritmično skakanje več tisoč navijačev hkrati povzroča močno nihanje tribune.

Čeprav sama stabilnost in nosilnost tribune nista ogroženi, pa to nihanje ustvarja občutek, podoben premetavanju na trampolinu, zaradi česar nekaterim obiskovalcem, predvsem tistim, ki tega niso vajeni, postane slabo ali pa dobijo vrtoglavico.

Pregled konstrukcije so opravili v okviru načrta posodobitve stadiona Ruhrstadion z zmogljivostjo 26.000. V izjavi so navedli, da varnost obiskovalcev ni ogrožena.

Navijači Bochuma ne smejo več usklajeno skakati v skupini
Navijači Bochuma ne smejo več usklajeno skakati v skupini
FOTO: AP

Iz kluba so sporočili, da bo od 11. oktobra dalje na stojiščih vzhodne tribune veljala prepoved kakršnih koli sinhroniziranih skakanj.

"V klubu obžalujemo, da smo bili prisiljeni sprejeti neželene ukrepe, hkrati pa lahko potrdimo, da bo vzhodno tribuno še naprej možno uporabljati s polno zmogljivostjo, pod pogojem, da se upošteva prepoved skupinskega skakanja," so navedli v klubu.

Prepoved bo predvidoma veljala do leta 2028, ko se bo končala načrtovana prenova in posodobitev tega dela stadiona. Če navijači pravil ne bodo upoštevali, klubu grozi popolno zaprtje tribune.

"Na srečo je prenova vzhodne tribune že vključena v projekt posodobitve, prepoved skakanja pa bo odpravljena, ko bodo leta 2028 zaključena načrtovana obnovitvena dela," so sporočili iz kluba.

Prepoved velja izključno za organizirano, koreografirano skupinsko skakanje, medtem ko bodo še naprej dovolili spontane reakcije, kot je skakanje ob proslavljanju zadetka.

Bochum ni prvi nemški klub s takšno prepovedjo. Podoben začasen ukrep so leta 2016 zaradi vibracij betona že morali uvesti pri Magdeburgu.

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