V Newcastlu ne tratijo časa: prihaja na St. James Park znano trenersko ime?

V pogovoru za Daily Mail se je Amanda Staveley, sicer članica PCP Capitala, ki poleg savdskega naložbenega sklada ter bratov Davida in Simona Reubena sestavlja nov tričlanski lastniški konzorcij Newcastle Uniteda, dotaknila športnih ambicij nekoč elitnega angleškega premierligaša.

"Jasno je, da gojimo visoke ambicije, podobne ambicijam Manchester Cityja in Paris Saint Germaina, vsaj glede osvajanja lovorik, toda za to bosta potrebna čas in potrpežljivost vseh deležnikov," je uvodoma dejala Staveleyjeva in nadaljevala: "Sprašujete nas, ali želimo osvojiti Premier ligo v naslednjih petih ali desetih letih? Zagotovo, sicer se ne bi lotili tega projekta. Toda za lovorike potrebujete naložbe, čas, potrpežljivost in moštveni duh."