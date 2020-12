V Novi Gorici imajo dovolj: Petrić po porazu s Celjani že bivši

Na novogoriški klopi je srbski trener, sicer nekdaj uspešen nogometaš, zbral vsega dve zmagi, ND Gorica pa je zadnjič zmagala 28. oktobra. Na klop vrtnic jeGordan Petrić sedel 18. septembra letos, ko je zamenjal Borivoja Lučića. Nato je v klub prišlo veliko število zvenečih okrepitev, toda Petriću ekipe ni uspelo rezultatsko preroditi. Gorica je namreč z naskokom najslabša ekipa aktualne sezone Prve lige in ji ob takem nadaljevanju grozi celo ponoven izpad v drugo ligo. ND Gorica se z rezultatsko krizo in težavami spopada že vse od odhoda Mirana Srebrniča. Ta je po predčasni prekinitvi pogodbe hitro našel novega delodajalca: v Kopru se za zdaj Bric znajde odlično.