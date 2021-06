V Olimpijo se je vrnil Tomić, Žinko podaljšal z Bravom

Po koncu sezone 2019/2020 se je Tomislav Tomić iz Ljubljane preselil v Avstrijo, kjer je nastopal v dresu prvoligaša FC Admira Wacker. "Lepo se je vrniti. Lahko rečem, da se vračam domov. Tukaj sem preživel tri leta in veseli me, da bom spet nosil zeleni dres. Spomini na moje prvo obdobje pri Olimpiji so lepi. Dvakrat smo osvojili pokalno tekmovanje in enkrat smo bili državni prvaki. Prihajam, da se bomo borili za najvišje cilje, to pa so pokal, naslov prvakov in Evropa. To je največji klub v državi in temu primerno moramo nositi grb," je ob podpisu pogodbe dejal Tomić.