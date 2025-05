V Parizu dobili najbližji mestni derbi na svetu

O ambicioznih načrtih Paris FC-ja smo poročali že decembra. Njihov prvi cilj, povratek med francosko nogometno elito, kar jim je uspelo po dolgih 46 letih, je zdaj uresničen. A vodilni možje kluba se, kot zagotavljajo, ne mislijo ustaviti.

"Cilj je, da bi imeli najboljšo nogometno akademijo v Franciji. Tukaj smo na dolgi rok. Ničesar ne bomo prehitevali," je pred časom dejal prvi operativec kluba Antoine Arnault, sicer sin Bernarda Arnaulta, ki je z okoli 150 milijardi evrov premoženja najbogatejši Evropejec.

Družina Arnault naj bi za prihodnjo sezono v klub vložila dodatnih 150 milijonov evrov. Ob tem pa bodo lahko vodilni možje kluba računali na strokovno pomoč strokovnjakov iz Red Bullovega koncerna, ki so v preteklosti z Leipzigom in Salzburgom že večkrat dokazali, da so mojstri za razvoj manjših klubov v resne evropske konkurente.