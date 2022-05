V Parizu pred finalom Lige prvakov vedeli za ponarejene vstopnice

V opozorilu, ki so ga lokalne oblasti dobile 25. maja, je bilo navedeno, da namerava v Pariz priti okoli 50.000 navijačev Liverpoola in da bodo na stadion poizkušali vstopiti s ponarejenimi vstopnicami. Po poročanju francoske tiskovne agencije AFP francoska nogometna zveza ocenjuje, da je bilo na tekmi skeniranih 2800 ponarejenih vstopnic.

Evropska nogometna zveza (Uefa) je v ponedeljek naročila neodvisno preiskavo dogajanja pred finalom, medtem ko je Liverpool zavrnil trditve, da klub ni ustrezno poskrbel za svoje navijače. Oglasil se je tudi francoski notranji minister Gerald Darmanin, ki je kaos na finalu pripisal "množični, industrijski in organizirani goljufiji s ponarejenimi vstopnicami."

Policija je pred in med finalom zabeležila več kot sto aretiranih in 230 poškodovanih ljudi. Šest jih je pridržala v priporu, kjer čakajo na sojenje zaradi kraje mobilnih telefonov, ur in drugih predmetov navijačem.