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Nogomet

V argentinski Patagoniji postavili 26-metrski kip Lionela Messija

Buenos Aires, 22. 06. 2026 15.15 pred 1 uro 1 min branja 1

Avtor:
R.S. STA
Lionel Messi

Argentinsko mesto Cutral Co v Patagoniji je bogatejše za gigantski kip argentinskega nogometnega zvezdnika Lionela Messija. Kip je visok kar 26 metrov in težak 70 ton.

Lokalni umetnik Aldo Beroisa je ustvaril Messija v dresu Argentine, ki kleči z dvignjeno desno pestjo, pred njim pa je replika pokala za naslov svetovnih prvakov z zadnjega prvenstva leta 2022 v Katarju, kjer je kapetan argentinske izbrane vrste v finalu dva gola zabil Francozom.

Oblasti v mestu s 35.000 prebivalci so ob odkritju spomenika tik pred drugo tekmo Argentine na SP v ZDA, Kanadi in Mehiki, ko se bo reprezentanca v Dallasu pomerila z Avstrijo, poskrbele za javni ogled najnovejše kulturne pridobitve. Prav danes bodo na trgu, kjer stoji kip, namreč poskrbeli tudi za javni prenos tekme.

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Bržkone je prav Lionel Messi eden tistih športnikov, ki si spomenik zasluži. Za Argentino igra na svetovnem prvenstvu igra že šestič, doslej je zbral 27 nastopov, z Nemcem Miroslavom Klosejem pa si s 16 goli deli prvo mesto na večni lestvici strelcev SP.

Cutral Co s sosednjim krajem Plaza Huincul tvori pomembno središče naftne industrije v severni Patagoniji. Gigantski kip pa je ena od idej, kako v mesto privabiti tudi turiste.

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KOMENTARJI1

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kritika1
22. 06. 2026 16.04
Oni imajo kip Messija mi pa Tita. Razlike je ogromna, mar ne?
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