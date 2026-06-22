V argentinski Patagoniji postavili 26-metrski kip Lionela Messija

Lokalni umetnik Aldo Beroisa je ustvaril Messija v dresu Argentine, ki kleči z dvignjeno desno pestjo, pred njim pa je replika pokala za naslov svetovnih prvakov z zadnjega prvenstva leta 2022 v Katarju, kjer je kapetan argentinske izbrane vrste v finalu dva gola zabil Francozom.

Oblasti v mestu s 35.000 prebivalci so ob odkritju spomenika tik pred drugo tekmo Argentine na SP v ZDA, Kanadi in Mehiki, ko se bo reprezentanca v Dallasu pomerila z Avstrijo, poskrbele za javni ogled najnovejše kulturne pridobitve. Prav danes bodo na trgu, kjer stoji kip, namreč poskrbeli tudi za javni prenos tekme.