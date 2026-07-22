V peklenski Albaniji se začenja pot Celjanov do evropskih sanj

Celjani so v Albanijo pripotovali v torek, ko so se temperature povzpele do kar 38 stopinj Celzija. Na dan tekme naj bi bilo nekoliko "prijetneje", a bodo termometri še vedno kazali okoli 31 stopinj. Vročina in visoka vlažnost bosta zato dodatna nasprotnika grofov, čeprav trener Vitor Campelos poudarja, da so se njegovi varovanci na podobne razmere pripravljali že doma.

Tekmo Egnatia – Celje si boste lahko v sredo od 20.45 ogledali na Kanalu A in VOYO, po zadnjem sodnikovem žvižgu pa bo sledil še dokumentarec Sanje grofov o poti, vzponu in uspehih celjskega nogometnega kluba.

"Tudi med pripravami smo trenirali pri visokih temperaturah. Tukaj je morda nekoliko več vlage, toda vera in motivacija igralcev nam lahko pomagata premagati tudi vremenske razmere. Navsezadnje bo vroče za obe ekipi," je pred tekmo dejal portugalski strateg.

Egnatia s šestico opozorila Celjane

Albanskega prvaka Celjani nikakor ne bodo smeli podcenjevati. Egnatia je v prvem krogu kvalifikacij po remiju z 1:1 v Moldaviji na povratni tekmi Petrocub pred domačimi navijači odpravila s kar 6:1 in napredovala s skupnim izidom 7:2.

Mark Zabukovnik FOTO: NK Celje

"Nasprotnika smo analizirali in menim, da si zasluži veliko spoštovanja. Gre za prvaka svoje države, ki je zelo dobro odigral tudi prvi krog kvalifikacij za Ligo prvakov. Pričakujemo zahtevno in trdo tekmo, toda v naši ekipi je veliko kakovosti. Poskrbeli bomo, da bomo na tekmo prišli najbolje pripravljeni," je povedal kapetan Celja Mark Zabukovnik. Grofje so novo sezono državnega prvenstva odprli z remijem proti Muri z 2:2. Prekmurci so v knežjem mestu dvakrat vodili, Celjani pa predvsem z nekoliko slabšo in nepovezano predstavo niso pustili vtisa, kakršnega so si želeli. Prva evropska tekma jim zato ponuja priložnost, da popravijo vtis in pokažejo obraz, ki jih je v zadnjih sezonah krasil na mednarodnem prizorišču. "Ne bi rekel, da čutimo pritisk. Egnatia je proti Petrocubu odigrala zelo dobro, toda mi smo v zadnjih letih odigrali veliko evropskih tekem in pridobili izkušnje za takšne obračune. Obe ekipi bosta zelo motivirani in prepričan sem, da nas čaka dobra tekma," je dodal Zabukovnik.

Campelos verjame v kakovost svoje ekipe

Strokovni štab Celja na čelu z analitikom Anžetom Džumhurjem je pred odhodom podrobno preučil igro albanskega prvaka. Grofje poznajo njegove najmočnejše adute, obenem pa verjamejo, da bodo znali izkoristiti tudi pomanjkljivosti domače zasedbe. "Ogledali smo si posnetke njihovih ligaških tekem in obeh evropskih obračunov. Vemo, kako igrajo, poznamo njihove prednosti, pa tudi slabosti, ki jih bomo poskušali izkoristiti," je razkril celjski kapetan.

Vitor Campelos FOTO: NK Celje

Podobno razmišlja Campelos, ki si želi, da bi bil obračun v Albaniji šele začetek dolge evropske poti. "Lepo je biti v Albaniji, kjer so nas zelo dobro sprejeli. Začenjamo našo, upam, da dolgo pot v teh kvalifikacijah. Igramo proti albanskemu prvaku, ki je na zadnjih dveh tekmah pokazal svojo kakovost. Nasprotnika moramo spoštovati, vendar verjamem, da smo pripravljeni in da imamo dovolj kakovosti, da to od prvega sodnikovega žvižga pokažemo tudi na igrišču." Portugalec podrobnosti taktičnega načrta pričakovano ni želel razkriti: "Poznamo njihove močne in šibke točke, vendar vam seveda ne bom povedal, katere so. Verjamemo vase, v svojo kakovost in sposobnosti. Zdaj moramo vse to pokazati na igrišču." Žreb je Celjanom na papirju ponudil lepo priložnost za nadaljevanje evropske poti. Zmagovalec slovensko-albanskega obračuna se bo v tretjem krogu kvalifikacij za Ligo prvakov pomeril z boljšim iz para Ararat-Armenia – Shamrock Rovers. Poraženec bo evropsko sezono nadaljeval v tretjem krogu kvalifikacij za Ligo Evropa, kjer ga bo čakal poraženec istega armensko-irskega para. Pot do jeseni med evropsko elito je še dolga, toda prvi in morda najpomembnejši korak bodo morali Celjani narediti v vročem albanskem večeru. Egnatia – Celje, sreda ob 20.45, neposredni prenos na Kanalu A in VOYO.