V Perugii epilog 'farse' s Suarezovo italijanščino

Rektorico visokošolske ustanove v Perugii so spoznali za odgovorno, da je prikrojila izpitne pole iz italijanskega jezika, ki bi ga moral opraviti urugvajski nogometni igralecLuis Suarez, poročanje italijanskih medijev povzema nemška tiskovna agencija DPA. Italijanska finančna policija Guardia di Finanza je namreč ugotovila, da je Suarez vnaprej poznal vsa vprašanja. Izpit iz italijanščine je moral opraviti, da bi pospešil pridobitev italijanskega potnega lista. Takrat je bil namreč Urugvajec že pred dogovorom z italijanskim prvakom Juventusom, ki pa je že zapolnil svojo kvoto igralcev zunaj EU, zato se Suarez brez italijanskega državljanstva ni mogel pridružiti torinski stari dami. Ravno zaradi zapletov s pridobitvijo državljanstva od prihoda Suareza v Italijo ni bilo nič, Urugvajec se je kasneje iz Barcelone preselil v Madrid k Atleticu, za katerega čuva mrežo Slovenec Jan Oblak. Suarez je pripotoval v Perugio 17. septembra na preizkus znanja iz italijanščine. A je šlo za prikrojeni izpit. O tem je v celoti prepričan tožilec v Perugii Raffaele Cantone, ki je 79 dni po dogodku razkril, da so člani izpitne komisije vprašanja igralcu sporočili vnaprej. Njegova pozitivna ocena pa je bila določena, še preden se je Suarez lotil testa. Izpit je bil "farsa", ki jo je univerza prikrojila tako, da je zadostila prošnjam Juventusa in si zagotovila "pozitivno reklamo", so prepričani na tožilstvu. Rektorico univerze so za osem mesecev suspendirali zaradi kršitve poslovne skrivnosti z namenom pridobitve koristi in več kršitev ponarejanja uradnih dokumentov.