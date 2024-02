V Podčetrtku remi med Slovenci in Hrvati

Obe tekmi sta Sloveniji služili kot pripravo na decembrske kvalifikacije za evropsko prvenstvo 2026, Hrvaška pa je s tekmami v Sloveniji sklenila priprave na dodatne kvalifikacije za letošnje svetovno prvenstvo.

Sloveniji se je pred drugo tekmo pridružil kapetan Igor Osredkar. Slovenija je vnovič pustila dober vtis, boljšega kot pred tremi dnevi v Štorah, in bila na koncu nagrajena z remijem.

Selektor Tomislav Horvat je tekmo začel s postavo Žiga Čeh, Teo Turk, Denis Totoškovič, Klemen Duščak, branil je Maro Peček. Prvi polčas je pred 250 gledalci ponudil zanimivo in dinamično tekmo s priložnostmi na obeh straneh.

Hrvaška je povedla v 15. minuti, po šestem akumuliranem prekršku je z 10-metrovke v drugem poskusu zadel Antonio Sekulić. Odgovor Slovenije je bil spet dober. Žan Janež se je na svoji polovici elegantno osvobodil žoge, jo podal do Alana Muratagića, ki je takoj podal do Igorja Osredkarja, ta pa je pred golom našel Bukovca, ki je izenačil in postavil rezultat polčasa (1:1).

V nadaljevanju so gostje spet povedli. Slovenski igralci so čakali na kot, Hrvati pa so izvedli hiter protinapad in prek Franca Jelovčića zadeli za 1:2. Slovenija je končni izid postavila v 40. minuti, ko je Janež je s svojim tretjim reprezentančnim golom poravnal na 2:2.

Slovenija in Hrvaška sta doslej odigrali 14 medsebojnih tekem. Na njih je Slovenija dosegla le eno zmago in tri neodločene izide ter doživela deset porazov.