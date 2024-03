'V pogovorih v kavarnah so vedno izpostavljeni prav naši fantje'

OGLAS

Sani Bečirović je kaotične Atene doživel kot igralec košarkarskega kluba Panathinaikos in asistent trenerja, zdaj pa v Grški prestolnici opravlja nalogo športnega direktorja tega kluba. Atmosfera na enem največjih derbijev na svetu z rdeče-belim Olympiakosom mu nikakor ni tuja. Tudi delo pod taktirko legendarnega trenerja Željka Obradovića je v njegovi igralski karieri milo rečeno bilo zahtevno in verjetno na trenutke zelo stresno. Enako verjetno velja za sedanjega trenerja košarkarjev Ergina Atamana in trenerja v nogometnem klubu Fatiha Terima. Skratka, Sani Bečirović se vsekakor lahko poistoveti z izkušnjami Andraža Šporarja, Adama Gnezde Čerina in Benjamina Verbiča. Slovenski reprezentanti v nogometnem klubu igrajo pomembno vlogo in kljub izjemno zahtevnem delovniku Bečirović prizna, da spremlja tudi njihovo pot v kaotičnih Atenah.

"Spremljam jih. Tu v pisarni je velik televizor in velikokrat ravno tu pred našimi tekmami in treningi predvajajo njihove tekme. Neizbežno je, da vsi, ki delujemo v klubu spremljamo rezultate nogometnega kluba. Zelo me veseli, da fantje izvrstno nastopajo in tu branijo slovenske barve," pove in doda, da se pred našim obiskom s tremi mušketirji niso uspeli srečati, zagotovo pa ne bo dolgo ostalo tako. V globino strasti in ljubezni do kluba Panathinaikosovih navijačev smo se ob našem obisku prepričali tudi osebno. Zeleni so se veselili zmage na februarskem derbiju, pred tokratnim reprezentančnim odmorom pa so se nogometaši Panathinaikosa svojim zvestim navijačem za podporo zahvalili z zmago proti večnim tekmecem v končnici državnega prvenstva (3:1). Po zmagi na lestvici grške Super league za vodilnim AEK-om zaostajajo zgolj tri točke.

