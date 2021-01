V pokalu Libertadores brazilski finale, Santos za zgodovino

Marinho pozdravlja zvezdnika in kapetana argentinske ekipe Carlosa Teveza po koncu dvoboja v Santosu.

Potem ko se je prva tekma v Buenos Airesu med Boco Juniorsi in Santosom končala brez golov, so na drugi Brazilci z goli Diega Pituce(16.), venezuelskega reprezentanta Yefersona Sotelda(49.) in Lucasa Brage(51.) zmagali s 3:0. Argentinska ekipa je od 56. minute igrala z igralcem manj, saj je sodnik izključil Kolumbijca Franka Fabro.

Santos bo v finalu, ta bo 30. januarja na praznem stadionu Maracana v Riu de Janeiru, poskušal postati prvi brazilski klub, ki je v tem tekmovanju zmagal štirikrat. Klub enega najboljših nogometašev vseh časov, Peleja, je bil najboljši že v letih 1962, 1963 in 2011. Palmeiras je do zdaj zmagal le enkrat, in sicer leta 1999. Finalni obračun je izgubil trikrat.

Za zmago je Brazilcem že javno čestital tudi zvezdnik pariškega PSG Neymar, ki je v Santosu odraščal, sinoči pa je Parižanom z enajstmetrovko v 85. minuti prinesel prvo lovoriko nove sezone v finalu francoskega superpokala proti večnemu tekmecu Marseillu (2:1).