V polfinalu angleškega pokala končana Brentfordova pravljica

Nogometaši Tottenhama so prvi finalisti angleškega ligaškega pokala. V polfinalu so premagali drugoligaša Brentford z 2:0 in se bodo tako 25. aprila na Wembleyju borili za svojo peto tovrstno lovoriko. Za Tottenham sta zadela Mousa Sissoko in Son Heung-Min. Na finalnega tekmeca Londončani še čakajo, saj se bosta v drugem polfinalu v mestnem obračunu pomerila Manchester United in Manchester City. Slednji je branilec naslova.

