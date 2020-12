V ponedeljek žreb kvalifikacijskih skupin za SP 2022

"Žreb kvalifikacij za SP je zdaj najpomembnejši za nas. Smo v četrtem bobnu, ampak tudi iz tega se da priti na SP. Bomo pa več po žrebu komentirali," je po koncu jesenskih tekem dejal selektor slovenske vrste Matjaž Kek, ki je kot zadnji selektor Slovenijo popeljal na veliko tekmovanje. Leta 2010 je Slovenija igrala na mundialu v Južnoafriški republiki. Pred tem pa je slovenska vrsta pod taktirko Srečka Katancaigrala na EP 2000 in SP 2002.

Ob Sloveniji bodo na tem žrebu v istem bobnu še Bosna in Hercegovina, Črna gora, Severna Makedonija, Albanija, Bolgarija, Izrael, Belorusija, Gruzija in Luksemburg. Prvi nosilec kvalifikacij je Belgija glede na uvrstitev na svetovni lestvici Mednarodne nogometne zveze (Fifa). Za trinajst evropskih mest na 32-članskem svetovnem prvenstvu, ki bo potekalo od 21. novembra do 18. decembra 2022 v Katarju, se bo potegovalo 55 evropskih reprezentanc.

De Rossi: Razlike med reprezentancami so vse manjše

Kroglice bosta na žrebu vlekla nekdanja nogometaša Nizozemec Rafael van der Vaartin Italijan Daniele de Rossi. Van der Vaart je igral v finalu mundiala 2010, ko je izgubil proti Španiji v Johannesburgu, De Rossi pa je štiri leta prej z "azzurri" v Berlinu osvojil naslov na obračunu s Francozi.

"Igranje na SP in dvig tistega legendarnega pokala so sanje vsakega nogometaša. V ponedeljek bodo te sanje postale nekoliko bolj resnične. Mislim, da bodo kvalifikacije zelo težke. Kot smo videli v zadnjih letih, so razlike med reprezentancami vse manjše," je dejal De Rossi.

Van der Vaart o občutku, ko te gleda cel svet

"Veselim se spremljanja razburljivih bojev za 13 evropskih mest na SP. Iz izkušenj vem, kaj pomeni, ko se začne bližati največji nogometni turnir na svetu. Ta vedno ponudi nekaj drugačnega. Takrat kot igralec predstavljaš državo in imaš občutek, da te gleda cel svet. Vse, kar si želiš, je to, da zapišeš svoje ime v zgodovino," pa je dodal Van der Vaart.

Kvalifikacije bodo potekale med marcem in novembrom 2021. Prvi krog bo 24. in 25 marca, drugi 27. in 28. marca, tretji pa 30. in 31. marca. Kvalifikacije se bodo potem nadaljevale septembra z novimi tremi krogi, in sicer 1. in 2., 4. in 5. ter 7. in 8. septembra. Sedmi in osmi krog bosta 8. in 9. ter 11. in 12. oktobra. Zadnja kroga pa bosta med 11. in 13. ter 14. in 16. novembrom 2021.

Zmagovalci skupin se bodo neposredno uvrstili na SP, drugouvrščene ekipe pa čakajo dodatne kvalifikacije. Tem se bosta pridružili še dve najboljši ekipi, zmagovalki skupin, iz Lige narodov, ki se ne bosta že neposredno uvrstili na SP ali v dodatne kvalifikacije. Teh dvanajst moštev čakajo izločilni boji na eno tekmo za preostala tri mesta na SP. Te dodatne tekme bodo 24. in 25. marca ter 28. in 29. marca 2022. SP pa bo prvič v zgodovini v jesensko-zimskem obdobju, turnir v Katarju bo namreč med 21. novembrom in 18. decembrom 2022. Branilka naslova je Francija.

Bobni za žreb:

- 1. boben: Belgija, Francija, Anglija, Portugalska, Španija, Italija, Hrvaška, Danska, Nemčija, Nizozemska;

- 2. boben: Švica, Wales, Poljska, Švedska, Avstrija, Ukrajina, Srbija, Turčija, Slovaška, Romunija;

- 3. boben: Rusija, Madžarska, Irska, Češka, Norveška, Severna Irska, Islandija, Škotska, Grčija, Finska;

- 4. boben: Slovenija, BiH, Črna gora, Severna Makedonija, Albanija, Bolgarija, Izrael, Belorusija, Gruzija, Luksemburg.

- 5. boben: Armenija, Ciper, Ferski otoki, Azerbajdžan, Estonija, Kosovo, Kazahstan, Litva, Latvija, Andora;

- 6. boben: Malta, Moldavija, Lihtenštajn, Gibraltar, San Marino.