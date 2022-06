V ponovitvi finala SP remi na Poljudu, Kramarić zagotovil točko Hrvatom

Hrvaški napadalec je do strela z 11 metrov prišel potem, ko ga je v kazenskem prostoru po lepi podaji v prostor od zadaj podrl Jonathan Clauss. Sodniki so sicer sprva dosodili prepovedan položaj Kramarića pred storjenim prekrškom, a so po pregledu videoposnetka vendarle dosodili najstrožjo kazen za Hrvaško.

Francoski selektor Didier Deschamps se je odločil preizkusiti manj izkušene igralce, na klopi pa je pustil zvezdnika Kylian Mbappeja in Karima Benzemaja. Na drugi strani je v postavi Hrvaške svoj 150. nastop zabeležil Luka Modrić.

Tekma finalistov mundiala leta 2018, ki sta letošnjo ligo narodov presenetljivo začela z domačima porazoma, je v prvem polčasu ponudila redke prave priložnosti, v drugem delu pa se je vendarle nekoliko prebudila. Nevarnejši na začetku obeh polčasov so bili Hrvati, ki so bili v 18. minuti blizu zadetka Anteja Budimirja, njegov strel je ubranil Mike Maignan.

Mrežo so po 30 minutah igre prvič zatresli Francozi, a je bil Christopher Nkunku pred uspešnim lobom v prepovedanem položaju. Hrvaški vratar Dominik Livaković je nato branil strel Moussaja Diabyja, po odmoru pa je bil nemočen ob kombinaciji Ben Yedderja in Rabiota. Francozi so bili pred izenačenjem blizu vodstva z 2:0, a se je ob strelu Antoina Griezmanna znova izkazal Livaković.