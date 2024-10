V poslastici kroga Inter v Vidmu slavil proti Udineseju

Tokrat je dosegel svoja prva gola v sezoni, prvega v tretji minuti sodniškega dodatka prvega polčasa, drugega pa v 47. minuti. V 84. minuti je Lorenzo Lucca zgolj ublažil poraz Videmčanov. Pri slednjih je Jaka Bijol igral celo tekmo, Sandi Lovrić je igral do 58. minute, Davida Pejičića pa ni bilo v ekipi. Inter ima zdaj 11 točk, toliko kot Milan, ki je v petek s 3:0 premagal Lecce, in Torino. Udinese je pri 10 točkah.

Vodstvo je vsaj začasno prevzel Juventus, ki je pri 12 točkah po zmagi v gosteh pri Genoi s 3:0. Dušan Vlahović je v 48. minuti zadel z bele pike, v 55. pa še iz igre po podaji Teuna Koopmeinersa. Francisco Conceicao je v 89. minuti postavil končni izid. Juventus v tej sezoni domače lige še ni prejel zadetka.

Bologna je zvečer igrala 1:1 z Atalanto. Santiago Castro je zadel v 46. minuti, so pa domači od 51. minute igrali z igralcem manj po izključitvi Jhona Lucumija. To so gostje iz Bergama izkoristili v 90. minuti z golom Lazarja Samardžića.

Italijansko prvenstvo, 6. krog, izidi sobotnih tekem:

Milan - Lecce 3:0 (3:0)

Udinese - Inter 2:3 (1:2)

(Jaka Bijol je igral celo tekmo za Udinese, Sandi Lovrić je igral do 58. minute za Udinese, Davida Pejičića ni bilo v ekipi Udineseja).

Genoa - Juventus 0:3 (0:0)

Bologna - Atalanta 1:1 (0:0)