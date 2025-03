V požaru v Severni Makedoniji umrl tudi nogometaš, ki je reševal druge

Makedonec je bil član makedonskega kluba Škupi, kamor je prišel iz hrvaške HNK Gorice. Mediji v Makedoniji so sprva trdili, da je bil poškodovan, a v stabilnem stanju, na koncu pa so njegovi delodajalci sporočili tragično novico njegove smrti.

"Z globoko bolečino in ogromno žalostjo delimo novico, da je naš nogometaš Andrej Lazarov potrjen kot ena od žrtev tragičnega požara, ki se je zgodil ponoči v Kočanih.

Lazarov je bil herojska duša in življenje je izgubil, ko je poskušal pomagati drugim, da se rešijo iz prostora, zajetega v požaru. Med poskusi reševanja življenj se je zadušil zaradi dima, pri čemer je pokazal svoj pogum in človečnost do zadnjega trenutka. Njegovo herojsko dejanje bo za vedno ostalo v našem spominu.