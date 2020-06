V Premier League namesto priimkov na dresih napis Black Lives Matter

Po smrti Georgea Floyda v Minneapolisu in protestih, ki so se od konca maja razširili tudi v Evropo, so najbolj odmevale poteze nogometašev nemške 1. Bundeslige, ki so se odločili na različne načine izkazati podporo Floydu oziroma protestnikom. Med njimi je bil tudi angleški reprezentant Jadon Sancho, član Borussie Dortmund in produkt mladinske šole Watforda oziroma Manchester Cityja, tudi njegovi rojaki oziroma člani klubov elitnega otoškega prvenstva pa bodo lahko nekaznovani izražali svoja prepričanja.

"Mi, igralci, stojimo skupaj z enim ciljem‒izbrisati rasne predsodke,"piše v skupni izjavi igralcev vseh 20 klubov Premier League."Zavzemamo se za globalno neizključujočo družbo, družbo spoštovanja in enakih priložnosti za vse, ne glede na njihovo barvo kože ali prepričanja."

Jenas: Priložnost morajo dobiti tudi temnopolti trenerji

Na drese vseh klubov bodo do konca sezone dodali značko Black Lives Matter, poleg tega pa tudi posebno značko zahvale za zdravstvene delavce Britanskega nacionalnega zdravstvenega sistema (NHS). Več klubov je med treningi že uprizorilo skupinsko klečanje in fotografije so nato uporabili v spletnih kampanjah v podporo protestom v ZDA. Protirasistična dobrodelna organizacika Kick It Out je nogometaše pozvala, da v prihodnje še naprej mirne vesti izražajo svoja prepričanja, medtem ko je z naslova Angleške nogometne zveze (FA) prišlo zagotovilo, da bodo skupaj s sodniki "uporabili zdravo pamet" ob morebitnem kaznovanju nogometašev zaradi klečanja oziroma slačenja dresov.

V vodstvu Bundeslige so proti Sanchu in še trem nogometašem sprožili preiskavo, a kasneje nihče ni bil kaznovan. Sancho je sicer dobil rumeni karton, ker je slekel dres, pod katerim je imel posebno majico z napisom "pravica za Georgea Floyda". Pri Bundesligi so zagotovili, da tudi v prihodnje nogometašev ne namerava dodatno kaznovati.

"To je briljantno, da so se vsi klubi in igralci združili in povedali, da si tega želijo," je za BBC Radio 5 Livedejal nekdanji vezist angleške reprezentance Jermaine Jenas. "Mislim, da je to izvrstno sporočilo, ker je Premier League med najmočnejšimi podjetij na svetu. Glede zastopanja in tega, da bodo sodelovali vsi klubi in igralci, sem povsem za. A mislim, da je v mislih večine vprašanje: 'Kaj sledi?' Kaj bo naslednji teden? Bo zgolj zbledelo in bomo rekli: 'Okej, storili smo nekaj malega, zdaj je to mimo.' Ali bomo dejansko videli nekaj resničnih sprememb znotraj naše igre, naše lastne hiše? Ogromno je bilo debat okoli pomanjkanja priložnosti za temnopolte trenerje. To moramo odpraviti in začeti na najvišji ravni trenerskega poklica, pri najboljših klubih in znotraj FA."