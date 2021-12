Povečano število okužb odložilo številne obračune

V soboto tako ne bo tekem med Southamptonom in Brentfordom, Watfordom in Crystal Palaceom ter West Hamom in Norwichem, v nedeljo pa ne obračuna med Evertonom in Leicestrom. Že prej so odpovedali tekmo Manchester Uniteda proti Brightonu, ki je bila prav tako načrtovana za soboto.

Upravni odbor se je dogovoril za preložitev tekem, potem ko je v četrtek zvečer ocenil posamezne zahteve klubov.