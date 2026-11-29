Portugalska nogometna liga je skozi desetletja razvila ogromno nogometnih talentov. Med najpomembnejšima nogometnima institucijama sta nedvomno Porto in Sporting.

Za zmaje iz Porta so v preteklosti pustila svoj pečat številna zveneča imena svetovnega nogometa, kot so Deco, Ricardo Carvalho in Radamel Falcao, seznam pa bi lahko še dolgo nadaljevali. Med njimi je svoje poglavje spisal tudi najboljši slovenski nogometaš vseh časov, Zlatko Zahović.

Na drugi strani pa je za leve iz Lizbone nastopil največji in najboljši portugalski nogometaš vseh časov. Poleg Cristiana Ronalda so dres Sportinga nosili tudi Luis Figo, Bruno Fernandes in številni drugi.

Porto in Sporting tako nista zgolj velikana portugalskega nogometa, temveč tudi simbola nogometne tradicije, razvoja in neizmernega talenta, ki že desetletja bogati svetovni nogomet.

V letošnji sezoni Porto dominira v portugalskem prvenstvu. Ne pozna namreč ne poraza ne remija – na prvih 11 tekmah je vknjižil prav toliko zmag. Na drugi strani je Sporting poleg zmag zbral še tri remije in poraz, za vodilnimi zmaji pa zaostaja že 11 točk.

Morda pa bo prav nocoj ekipi iz portugalske prestolnice uspelo zadati prvi udarec zmajem in obrniti potek prvenstva.

Eno največjih nogometnih tekem, ki jih lahko ponudi Iberski polotok, si boste lahko v živo ogledali na VOYO ob 21.25.