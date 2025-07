V prometni nesreči v Španiji umrl Liverpoolov zvezdnik

Do nesreče je prišlo v provinci Zamora na vzhodu države. Tamkajšnja policija je potrdila, da je ponoči prišlo do prometne nesreče, v kateri je vpleteni avtomobil končal v plamenih. Na prizorišče je hitro prišla zdravniška služba, ki je potrdila smrti obeh udeležencev, Dioga Jote in njegovega dve leti mlajšega brata Andrea Silve , sicer člana portugalskega drugoligaša Penafiela.

Za Redse je zbral 182 nastopov, 65 golov in 26 asistenc. Letos je na Anfieldu slavil naslov angleškega prvaka, pred tem je z Liverpoolom osvojil FA pokal (2022) in dva ligaška pokala (2022, 2024).

"Izgubili smo dva prvaka. Smrt Dioga Jote in Andrea Silve pomeni nepopravljivo izgubo za portugalski nogomet, zato bomo njuno zapuščino dnevno počastili na najvišji možni ravni," so še dodali.

"Diogo Jota ni bil le izjemen nogometaš s skoraj 50 nastopi za člansko reprezentanco, temveč tudi izredno spoštovana osebnost – cenjen tako med soigralci kot nasprotniki. Bil je človek nalezljive vedrine in vzornik v svoji skupnosti," so se od Jote poslovili pri portugalski nogomenti zvezi.

Med prvimi so se na smrt svojega nekdanjega nogometaša odzvali pri Atletico Madridu. "Pretreseni smo ob tragični novici o smrti nekdanjega igralca kluba Dioga Jote in njegovega brata Andrea. Izrekamo iskreno sožalje njuni družini in vsem bližnjim. Počivajta v miru."

Tudi pri Liverpoolu so potrdili smrt svojega člana, vendar so ob tem zapisali, da nadaljnjih izjav ne bodo dajali. "Prosimo, da se spoštuje zasebnost njune družine, prijateljev, soigralcev in osebja kluba, medtem ko se soočajo z nepredstavljivo izgubo. V teh težkih trenutkih jim bomo še naprej nudili vso podporo," so zapisali.