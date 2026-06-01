Nogomet

Po poškodbah v prometni nesreči umrl nekdanji grški reprezentant

Ioannina, 01. 06. 2026 17.43 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
S.V.
Marios Oikonomou prometna

Grški nogomet žaluje za Mariosom Oikonomoujem. Nekdanji grški reprezentant in branilec Bologne je po hudi prometni nesreči v rodni Ioannini izgubil bitko za življenje. Star je bil komaj 33 let.

Oikonomou je bil 23. maja udeležen v hudi nesreči s skuterjem, ko je na eni od osrednjih ulic v Ioannini trčil v avtomobil. Nekdanjega nogometaša so v kritičnem stanju prepeljali v bolnišnico v Ioannini, kjer je zaradi hudih poškodb glave prestal nujno operacijo. Več dni je ostal na intenzivni negi, zdravniki pa mu kljub prizadevanjem niso mogli rešiti življenja.

Marios Oikonomou
FOTO: X

Največji pečat je Oikonomou pustil pri Bologni, za katero je igral med letoma 2014 in 2017 ter z njo napredoval v Serie A. V Italiji je nosil tudi drese Cagliarija, SPAL-a, Barija in Sampdorie, igral pa je še za AEK Atene, Kobenhavn in Panaitolikos. Z danskim velikanom je leta 2022 osvojil naslov državnega prvaka.

Nogometno pot je začel pri PAS Giannini, pozneje pa zbral tudi šest nastopov za grško reprezentanco. Po koncu kariere se je vrnil v Ioannino, mesto, kjer se je njegova nogometna zgodba tudi začela.

Od nekdanjega branilca so se poslovili številni klubi in navijači. Pri AEK-u so zapisali, da besede v takšnih trenutkih ne morejo opisati razsežnosti izgube, predvsem za njegovo družino in najbližje. V spomin nanj so preložili tudi simbolično slovesnost na stadionu Agia Sophia.

