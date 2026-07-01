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Nogomet

Nemška nogometna zveza v okviru preiskave zaradi korupcije

Dusseldorf, 01. 07. 2026 15.59 pred 13 minutami 1 min branja 0

Avtor:
R.S. STA
Nemčija - Paragvaj

Po šokantnem porazu Nemčije v šestnajstini finala proti Paragvaju je nemški nogomet doletel še en škandal. Nemški policisti so v okviru preiskave korupcije, povezane z vstopnicami za nogometno evropsko prvenstvo 2024, v več mestih preiskali prostore Nemške nogometne zveze (DFB) in občinske pisarne.

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Preiskava se osredotoča na obtožbe, da je več mest prejelo na tisoče vstopnic za euro 2024 v Nemčiji po preferenčnih cenah. Tožilci v Bochumu in urad kriminalistične policije v zahodni zvezni deželi Severno Porenje-Vestfalija vodijo preiskavo zaradi suma sprejemanja in dajanja neupravičenih ugodnosti.

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Herbert Reus iz omenjenega urada je za nemško tiskovno agencijo dpa poudaril, da "nogometna vstopnica ni del plače javnega uslužbenca. Vsak v javni upravi, ki ponudi roko za denar, bo deležen našega obiska".

Zveza DFB ni želela komentirati preiskave, razen potrditve racij na svojem sedežu v Frankfurtu. Vendar pa je tiskovni predstavnik zveze poudaril, da preiskava ni bila uperjena proti sami zvezi.

Odkar je Nemčija leta 2014 v Braziliji osvojila četrti naslov najboljših na svetu, je Elf na naslednjih dveh mundialih svojo pot končal že po skupinskem delu, letos pa je njihov poraz proti Paragvaju postal eno največjih presenečenj prvenstva.

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